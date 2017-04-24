Бизнес-леди с пятью детьми осталась без работы и мужа

Мать пятерых детей Ольга Хромова лишилась бизнеса и оказалась без средств к существованию. Теперь семья вынуждена жить в дачном доме и искать средства на еду и отопление.

Ольга Хромова встречает корреспондента ВН на пороге своего дома. Семья несколько лет назад перебралась жить загород, в Кинельский район. Перед красивым, двухэтажным домом разливается озеро…

"Здесь очень хорошо и всегда чистый воздух, а летом даже плавают лебеди", — мечтательно замечает хозяйка.

Однако, хороший коттедж, ухоженный участок и богатое убранство дома остались на память от счастливого и беззаботного прошлого, когда Ольга, ее супруг и дети не задумывались о деньгах.

Ольга Хромова с мужем Александром занимались ландшафтным дизайном. Фирма процветала. Компания занималась озеленением крупных самарских и сызранских объектов: оформляла площадь им. Славы, парк им. Гагарина, сквер вдоль Московского шоссе и не только. Все шло очень хорошо, пока на успешную контору не обратили внимание конкуренты. Они предложили объединиться, но Ольга отказала.

Спустя некоторое время, женщина узнала, что супруг за ее спиной все же принял положительное решение, и в этот момент она будто почувствовала — так как раньше уже не будет никогда. По ее словам, конкуренты, которые стали называться "партнерами", постепенно вытеснили ее из бизнеса, а муж начал употреблять алкоголь.

"Объединение закончилось тем, что развалилось все: и семья, и фирма", — вздыхает Ольга Хромова.

Героиня признается, что только недавно перестала рыдать по ночам, а на протяжении двух лет пребывала в жуткой депрессии.

"Я была фартовая, что ли, жила одним днем, и если бы мне сказали, что я окажусь в подобной ситуации, то рассмеялась бы. Сейчас, конечно, мне абсолютно не до шуток. За себя не страшно, страшно за детей, у меня их пять", — продолжает Ольга.

На руках героини сидит Ева, ей нет еще и годика, старшая дочка Маша занята с сестренкой Викой, братьями Ваней и Глебом — они собирают железную дорогу. К слову, Глеб — приемный ребенок в семье Ольги. Супруги приютили мальчика, которого бросили в электричке под Сызранью.

"У меня тогда на руках была трехмесячная Вика. Мы с Сашей вернулись с отдыха и услышали о том, что малышу ищут маму. Помню, как муж мне тогда сказал: "Давай возьмем его в нашу семью", дети нашу идею поддержали", — вспоминает рассказчица.

Ольгу долго отговаривали, знакомые крутили пальцем — в семье было уже трое детей, но супруги настаивали на своем. Их не испугали ни бюрократические проволочки, ни предупреждения сотрудников детского дома о том, что у Глеба проблемы со здоровьем.

"У сына было окно в сердце. Мы это знали, но сказали, что все, что можно вылечить — вылечим. Сейчас от этого недуга не осталось и следа, а я выкормила его своим молоком", — гордится Ольга.

Глеба и Вику оформили как близнецов, а, спустя некоторое время, в семье случилось еще одно прибавление — маленькая Ева. По иронии судьбы, самое радостное время в жизни героини, стало еще и самым сложным: как раз тогда случились неприятности с бизнесом, а потом и разрыв с мужем.

"Супруг раньше помогал нам материально, но уже несколько месяцев у него нет на это возможности. Мы нуждаемся в деньгах. Наш дом — летний и отапливается он углем, а это стоит больше 30 тысяч рублей. Летом будет полегче. Мы даже рассаду посадили для того, чтобы овощи были свои", — Ольга с гордостью показывает бесчисленное множество молодых перцев и помидор.

У Ольги долги по кредиту за машину, но если она останется без автомобиля, то фактически лишится связи с цивилизацией: не на чем будет возить детей в школу и даже ездить в магазин за продуктами. До ближайшего поселка Усть-Кинельский идти пешком около часа.

"Получается замкнутый круг. Я, здоровая женщина, связана по рукам и ногам. Могу устроиться на работу, но идти мыть полы смысла нет — больше на бензин потрачу. Детей оставить не с кем. Я очень благодарна людям, которые оказали мне поддержку. Представляете, бабушки незнакомые звонят мне и даже извиняются: "Дочка, прости, вот только тысячу рублей могу отправить!" После таких слов сердце из груди вырывается. Недавно женщина из Тольятти пять тысяч рублей перевела. Вы только представьте — есть же неравнодушные люди", — как бы извиняясь, продолжает Ольга Хромова.

На протяжении нашего разговора, героиня несколько раз замечает, что только недавно смогла говорить о своей проблеме. Ольга надеется на то, что в ближайшее время ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

"Этот опыт дал мне возможность переосмыслить всю свою жизнь. Раньше я очень редко видела своих детей: приходила с работы поздно, а их воспитывала няня. Теперь мы вместе и они — самая большая моя поддержка. Меня уже не пугают изменения. Если надо будет, то продам дом, думаю, что надо перебираться ближе к городу, — прикидывает варианты героиня. — Я хочу заниматься социальной работой и помогать семьям, которые оказались в сложной ситуации. Много таких людей, а я теперь знаю, как им тяжело".