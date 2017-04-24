В регионе с начала весны зафиксировали 33 случая укусов клещей

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировали 33 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе семь детей. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (250 случаев), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 27 клещей, снятых с людей. В одном клеще обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями исследовали 14 экземпляров, боррелии не обнаружены.

В 2017 г. запланировано обработать химикатами против клещей объектов на площади 3579 га. Такие обработки ежегодно проводятся на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.).

Также сообщается, что в этом году против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 2650 человек, что на 642 меньше, чем в прошлом году.