В регионе с начала весны зафиксировали 33 случая укусов клещей

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировали 33 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе семь детей. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (250 случаев), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
По состоянию на 19 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 27 клещей, снятых с людей. В одном клеще обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями исследовали 14 экземпляров, боррелии не обнаружены.
В 2017 г. запланировано обработать химикатами против клещей объектов на площади 3579 га. Такие обработки ежегодно проводятся на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.).
Также сообщается, что в этом году против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 2650 человек, что на 642 меньше, чем в прошлом году.
Последние комментарии
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,