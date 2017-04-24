16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе с начала весны зафиксировали 33 случая укусов клещей Госпиталь "Мать и дитя" откроет двери в начале 2018 года В 2016 году от ВИЧ в Самарской области умерло более 1,2 тыс. человек В СГЭУ всех желающих бесплатно проверят на ВИЧ Перинатальный центр Сызрани принимает будущих мам из других регионов России

Здравоохранение Общество

В регионе с начала весны зафиксировали 33 случая укусов клещей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировали 33 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе семь детей. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (250 случаев), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 27 клещей, снятых с людей. В одном клеще обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями исследовали 14 экземпляров, боррелии не обнаружены.

В 2017 г. запланировано обработать химикатами против клещей объектов на площади 3579 га. Такие обработки ежегодно проводятся на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.).

Также сообщается, что в этом году против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 2650 человек, что на 642 меньше, чем в прошлом году.

 

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Viki Vinny 17 марта 2017 16:44 Наталья Киселева: "С нашей помощью на свет появляется Человек, и мы гордимся результатами своей работы!"

Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!

Fani Fani 26 февраля 2016 17:42 Планируется объединить "скорые" Волжского и Безенчукского районов

Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

Ольга Максимова 07 июня 2015 22:23 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((

иван бабайкин 06 июня 2015 17:29 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,

Фото на сайте

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

В Новокуйбышевске после капитального ремонта открыли СПИД-центр

В Новокуйбышевске после капитального ремонта открыли СПИД-центр

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30