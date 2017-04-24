Из-за ДТП на ул. Самарской в Самаре осложнено движение транспорта

24 апреля днем в центре Самары произошло ДТП с участием Ford Mondeo, из-за чего на ул. Самарской осложнилось движение транспорта, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
По предположениям очевидца, водитель иномарки ехал по ул. Самарской со стороны ул. Полевой и, поворачивая влево - на ул. Чкалова, где одностороннее движение, столкнулся с другим автомобилем.
После ДТП Ford остановился на перекрестке, перекрыв движение по ул. Самарской в направлении Полевой. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
В ГИБДД Самары сам факт аварии подтверждают. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.