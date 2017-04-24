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ДТП Происшествия

Из-за ДТП на ул. Самарской в Самаре осложнено движение транспорта

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 апреля днем в центре Самары произошло ДТП с участием Ford Mondeo, из-за чего на ул. Самарской осложнилось движение транспорта, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По предположениям очевидца, водитель иномарки ехал по ул. Самарской со стороны ул. Полевой и, поворачивая влево - на ул. Чкалова, где одностороннее движение, столкнулся с другим автомобилем.
После ДТП Ford остановился на перекрестке, перекрыв движение по ул. Самарской в направлении Полевой. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

В ГИБДД Самары сам факт аварии подтверждают. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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