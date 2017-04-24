Во дворе самарского дома обгорели пять легковых автомобилей

В понедельник, 24 апреля, в 4:05, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Масленникова в Октябрьском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели автомобили. Как сообщают в соцсетях очевидцы, всего обгорели пять легковых автомобилей.

В их тушении участвовали восемь человек, которые использовали две пожарные машины. Пожар удалось локализовать в 4:24, а полностью ликвидировать в 4:51.

Данных о пострадавших нет. Причины возгорания машин и ущерб от случившегося устанавливаются.