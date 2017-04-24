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Пожары Происшествия

Во дворе самарского дома обгорели пять легковых автомобилей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 апреля, в 4:05, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Масленникова в Октябрьском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели автомобили. Как сообщают в соцсетях очевидцы, всего обгорели пять легковых автомобилей.

В их тушении участвовали восемь человек, которые использовали две пожарные машины. Пожар удалось локализовать в 4:24, а полностью ликвидировать в 4:51.

Данных о пострадавших нет. Причины возгорания машин и ущерб от случившегося устанавливаются.

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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