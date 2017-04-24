Во дворе самарского дома обгорели пять легковых автомобилей

В понедельник, 24 апреля, в 4:05, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Масленникова в Октябрьском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели автомобили. Как сообщают в соцсетях очевидцы, всего обгорели пять легковых автомобилей.
В их тушении участвовали восемь человек, которые использовали две пожарные машины. Пожар удалось локализовать в 4:24, а полностью ликвидировать в 4:51.
Данных о пострадавших нет. Причины возгорания машин и ущерб от случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора