Мигранта подозревают в ограблении 19-летней землячки

В Красноглинском районе Самары полиция расследует уголовное дело о разбойном нападении на 19-летнюю гражданку Узбекистана.
Как сообщила потерпевшая, 16 апреля, около 22:00, в ее съемной квартире на ул. Финютина (микрорайон Крутые ключи) 24-летний безработный земляк, угрожая ножом, отнял у девушки сумку с документами, личными вещами, двумя мобильными телефонами и деньгами.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?