Мигранта подозревают в ограблении 19-летней землячки

В Красноглинском районе Самары полиция расследует уголовное дело о разбойном нападении на 19-летнюю гражданку Узбекистана.

Как сообщила потерпевшая, 16 апреля, около 22:00, в ее съемной квартире на ул. Финютина (микрорайон Крутые ключи) 24-летний безработный земляк, угрожая ножом, отнял у девушки сумку с документами, личными вещами, двумя мобильными телефонами и деньгами.