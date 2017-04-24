В Самаре уничтожили 100 кг рыбы без документов

В Самаре на ул. Антонова-Овсеенко в районе пересечения с ул. Булкина сотрудники ДПС остановили грузовую "Газель" с номерами 82-го региона для того, чтобы проверить ее содержимое, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области. В автомобиле находились 10 пластиковых ящиков по 10 кг рыбы в каждом с охлажденными сазанами и карасями без сопроводительных ветеринарных документов.
По информации ведомства, хозяин груза сообщил, что он вез рыбу с Московского рынка для реализации на мини-рынке на Антонова-Овсеенко.
В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении, а рыба направлена на утилизацию на Дубово-Уметский утилизационный завод, где была уничтожена методом переработки на мясокостную муку.
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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....