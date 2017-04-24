В Самаре уничтожили 100 кг рыбы без документов

В Самаре на ул. Антонова-Овсеенко в районе пересечения с ул. Булкина сотрудники ДПС остановили грузовую "Газель" с номерами 82-го региона для того, чтобы проверить ее содержимое, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области. В автомобиле находились 10 пластиковых ящиков по 10 кг рыбы в каждом с охлажденными сазанами и карасями без сопроводительных ветеринарных документов.

По информации ведомства, хозяин груза сообщил, что он вез рыбу с Московского рынка для реализации на мини-рынке на Антонова-Овсеенко.

В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении, а рыба направлена на утилизацию на Дубово-Уметский утилизационный завод, где была уничтожена методом переработки на мясокостную муку.