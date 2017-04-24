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Общество

Проект первого этапа благоустройства территории у "Самара Арены" прошел экспертизу

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Получено положительное заключение экспертизы на сметную документацию первого этапа благоустройства и озеленения территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Благоустройство будет осуществляться в два этапа. Первый этап включает в себя подготовку территории: переустройство существующих коммуникаций, планировочные работы. На втором этапе запланированы решения по устройству "дорожных одежд", систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений. Сюда же включены мероприятия по  проектированию вертолетной площадки.

Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 11,67 млн руб. заключен с ООО "ГеоСпецСтрой".

Основные работы на объекте начнутся летом 2017 года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. На реализацию мероприятия всего на 2017–2018 годы  предусмотрены средства в размере 1 757,996 млн руб., в том числе в  2017 году — 1 212,13 млн руб., в 2018 году — 545,87 млн рублей.

Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона "Самара Арена" включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.

Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут также связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.

"Особое внимание было уделено оформлению последней миле и местам около входных групп стадиона. Здесь применят сочетания разноцветной плитки и асфальтового покрытия", - отмечается в сообщении.

Напомним, что уже в 2018 г. стадион "Самара Арена" примет шесть игр Чемпионата мира по футболу: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.

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