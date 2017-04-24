Проект первого этапа благоустройства территории у "Самара Арены" прошел экспертизу

Получено положительное заключение экспертизы на сметную документацию первого этапа благоустройства и озеленения территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Благоустройство будет осуществляться в два этапа. Первый этап включает в себя подготовку территории: переустройство существующих коммуникаций, планировочные работы. На втором этапе запланированы решения по устройству "дорожных одежд", систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений. Сюда же включены мероприятия по проектированию вертолетной площадки.
Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 11,67 млн руб. заключен с ООО "ГеоСпецСтрой".
Основные работы на объекте начнутся летом 2017 года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. На реализацию мероприятия всего на 2017–2018 годы предусмотрены средства в размере 1 757,996 млн руб., в том числе в 2017 году — 1 212,13 млн руб., в 2018 году — 545,87 млн рублей.
Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона "Самара Арена" включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.
Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут также связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.
"Особое внимание было уделено оформлению последней миле и местам около входных групп стадиона. Здесь применят сочетания разноцветной плитки и асфальтового покрытия", - отмечается в сообщении.
Напомним, что уже в 2018 г. стадион "Самара Арена" примет шесть игр Чемпионата мира по футболу: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....