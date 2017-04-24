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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Самарской области активно включились в "Генеральную уборку"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 апреля, депутат Государственной думы Владимир Гутенев проконтролировал ход работ по ликвидации незаконной свалки в районе пр. Карла Маркса-ул. XXII Партъезда.

Свалка здесь образовалась около двух лет назад. Частные предприниматели, экономя средства на вывозе мусора на официальный полигон, превратили более трех гектаров городской территории в помойку, завалив ее строительными отходами.

С помощью проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" активисту ОНФ, депутату городской думы Валерию Барсуку удалось обратить внимание районной администрации на эту проблему.

Напомним, что в рамках проекта был запущен открытый интернет-ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

Говоря об эффективности проекта, Владимир Гутенев отметил чрезвычайно высокую активность жителей Самарской области. По числу обращений граждан, а их на сегодняшний день 214, регион занимает первое место по России.

"Это не значит, что в других регионах чище, — подчеркнул депутат Государственной думы. — Это значит, что у нас активнее население, у нас хорошо поставлена работа регионального штаба ОНФ и мы чувствуем поддержку от части руководителей".

Для сравнения он привел цифры по Пермскому краю — разве можно поверить, что там на весь регион выявлено всего 10 незаконных свалок? По его мнению, это говорит о том, что там люди действительно не верят, что власть хочет что-то изменить.

"Я горд за Самарскую область, жители которой проявляют такую активность, требуют соблюдения своих граждански прав, — отметил депутат. — И если тот или иной руководитель района, поселка не будет отзывчив к требованиям народа, я и другие активисты ОНФ будем ставить вопрос перед руководством субъекта о соответствии данных людей занимаемой должности.

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