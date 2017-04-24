Справедливость приговора Александру Нильскому оценят в мае

В Самарском областном суде назначили дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу Александра Нильского и Сергея Вершкова.

Напомним, 27 февраля 2017 г. экс-управляющего ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка" Роснефти) Александра Нильского признали виновным в получении коммерческого подкупа от предпринимателя Вячеслава Усынина, а Сергея Вершкова — в посредничестве во взяточничестве. Первого приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима со штрафом 190 млн руб., второго — к пяти годам колонии общего режима со штрафом 95 млн рублей.

Во время судебных заседаний Александр Нильский настаивал на своей невиновности: по его словам, он разоблачил схему завышения расходов со стороны фирм Усынина, которые оплачивало ООО "Самарский ИТЦ", после чего попытался прекратить сотрудничество с ними, а Усынин начал предлагать ему деньги за то, чтоб он закрыл глаза на некоторые нарушения.

Суд к этой истории остался равнодушен. Однако защита осужденных подала апелляционные жалобы на приговор.

В Самарском областном суде их планируют рассмотреть 12 мая.