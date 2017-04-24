Николай Меркушкин и Александра Гожая обсудили варианты модернизации системы водоснабжения в Октябрьске

В понедельник, 24 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой Октябрьска Александрой Гожей и депутатом Государственной думы РФ Евгением Серпером.

Участники совещания обсудили социально-экономическое развитие Октябрьска и первоочередные планы по решению накопившихся в городе проблем.

Александра Гожая доложила губернатору, что по итогам первого квартала этого года достижение прогнозных значений показателей социально-экономического развития составляет 103%.

"По сравнению с прошлым годом администрация стала уделять больше внимания прогнозным показателям. В городе работает межведомственная комиссия по неплатежам в бюджет, комиссия по легализации трудовых отношений, ведется серьезная совместная работа с налоговой инспекцией. В результате по итогам первого квартала нам удалось самостоятельно заработать более 600 тыс. рублей", — сообщила глава Октябрьска.

Николай Меркушкин отметил позитивную динамику города по сравнению с прошлым годом, добавив, что Октябрьск может зарабатывать больше.

"Взять, к примеру, потребительский рынок и навести там порядок, полностью избавиться от "серых" схем. В итоге получим увеличение поступления местных налогов в бюджет Октябрьска", — подчеркнул глава региона.

Со своей стороны, как заметил губернатор, при выполнении прогнозных показателей, областные власти увеличат размер стимулирующих субсидий муниципалитету.

В рамках рабочей встречи был поднят вопрос о модернизации системы водоснабжения Октябрьска. Как пояснила Александра Гожая, сети водоснабжения и водоотведения были построены в 1950-60-х гг. и ни разу капитально не ремонтировались.

"Всего у нас 110 км сетей, в прошлом году мы актуализировали весь необходимый объем работ, сумма на полную реконструкцию требуется в размере 1,4 млрд рублей", — сообщила руководитель муниципалитета.

Николай Меркушкин отметил, что сумма очень высокая и предложил оптимизировать этот проект либо рассмотреть альтернативные варианты с обеспечением жителей города качественной питьевой водой. К примеру, используя системы водоснабжения Сызрани.

Обсуждался и текущий ремонт городских дорог. Так, в прошлом году за счет областного бюджета в Октябрьске были отремонтированы дороги в центральной части города, также было проведено комплексное благоустройство территории.

В этом году область выделяет на эти цели муниципалитету 18,5 млн рублей. По словам Александры Гожей, на эти деньги планировалось привести порядок спуск к набережной протяженностью 6,5 км и благоустроить территорию, но этих средств недостаточно.

Николай Меркушкин отметил, что в этом году можно выполнить только ремонт дорожного полотна, а благоустройством территории заняться в следующем либо провести реконструкцию в несколько этапов.

В ходе совещания его участники также обсудили возможность строительства в Октябрьске ФОК с крытой ледовой площадкой.