В "КОШЕЛЕВ-проекте" посадили 200 новых деревьев

22 апреля в "КОШЕЛЕВ-проекте" прошел традиционный субботник.
Несмотря на дождь и снег убрать улицы района вышли более двухсот человек — жители "КОШЕЛЕВ-проекта", сотрудники управляющей компании "АВИАКОР-Стандарт" и Корпорации "КОШЕЛЕВ".
Всех желающих обеспечили необходимым инвентарем. А почетную миссию посадить новые деревья доверили самым юным жителям — ученикам школы № 7, которые успешно справились с задачей. Еще двести деревьев украсили территорию "КОШЕЛЕВ-проекта".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(