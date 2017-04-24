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ЖКХ и благоустройство Общество

В "КОШЕЛЕВ-проекте" посадили 200 новых деревьев

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля в "КОШЕЛЕВ-проекте" прошел традиционный субботник.

Несмотря на дождь и снег убрать улицы района вышли более двухсот человек — жители "КОШЕЛЕВ-проекта", сотрудники управляющей компании "АВИАКОР-Стандарт" и Корпорации "КОШЕЛЕВ".

Всех желающих обеспечили необходимым инвентарем. А почетную миссию посадить новые деревья доверили самым юным жителям — ученикам школы № 7, которые успешно справились с задачей. Еще двести деревьев украсили территорию "КОШЕЛЕВ-проекта".

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