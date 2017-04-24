"Крылья Советов" отправились в Тулу

В понедельник, 24 апреля, "КС" провели восстановительную тренировку после матча с "Рубином". После нее основной и молодежный состав клуба отправились рейсовым самолетом в Москву, откуда проследуют в Тулу.

"Крылья Советов" прибудут в город заранее - за два дня до матча с "Арсеналом". Стоит отметить, что матч в Туле на стадионе "Арсенал" станет первым для самарцев в чемпионате России. Игра первого круга, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Игра 25-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России "Арсенал" - "Крылья Советов" состоится 26 апреля и начнется в 20:30 по самарскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала "Наш Футбол" (комментатор Кирилл Дементьев).

Молодежные составы самарцев и туляков сыграют во вторник, 25 апреля. Начало встречи - в 13:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.