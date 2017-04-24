Николай Меркушкин поздравил лауреатов "Золотой маски"

В понедельник, 24 апреля, губернатор Николай Меркушкин в торжественной обстановке поздравил с победой лауреатов национальной театральной премии "Золотая Маска" — актера Самарского академического театра драмы им. М. Горького Владимира Гальченко и художника по костюмам театра-студии "Грань" Елену Соловьеву.

На встрече также присутствовали министр культуры региона Сергей Филиппов и руководители трех самарских театров, которые были номинированы на "Золотую маску"-2017.

В этом году наш регион был представлен в 13 номинациях "Золотой маски". Московская публика смогла оценить оперу "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета (5 номинаций), спектакли "Корабль дураков" новокуйбышевского театра-студии "Грань" (3 номинации) и "История лошади" Самарского академического театра драмы им. М. Горького (5 номинаций).

Несмотря на высокую конкуренцию — на премию было выдвинуто 263 номинанта — наш регион получил сразу две "Золотые маски". Лучшим художником по костюмам в драматическом театре признана Елена Соловьева — художник по костюмам театра-студии "Грань". Награда присуждена за спектакль "Корабль дураков".

Вторую самарскую "Маску" за сезон 2015-2016 получил актер театра драмы Владимир Гальченко в номинации "Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле", за Князя Серпуховского в спектакле "История лошади".

В начале встречи с лауреатами и руководителями самарских театров Николай Меркушкин подчеркнул, что впервые в новейшей истории театральной Самары лауреатами стали стали два представителя профессии. "Это очень приятный повод для встречи", — сказал глава региона.

В первую очередь Николай Меркушкин попросил лауреатов поделиться своими впечатлениями от того, что происходило на сцене московского театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко во время церемонии вручения "театрального Оскара".

"В легендарном театре собралась фактически вся театральная Россия. Было очень трогательно. Молодые коллеги и легенды театра и радовались, и волновались одинаково. Должен также признаться: когда объявили мое имя, я испытал настоящий шок, но очень приятный. Шок, потому что это такое событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще. Приятный, потому что коллеги так высоко оценили твой труд", — поделился Владимир Гальченко.

Он также подчеркнул, что на "Золотой маске" была очень жесткая конкуренция. "Все на равных. Никаких скидок никто никому не делает. Главное — мастерство", — сказал актер и добавил, что после признания на таком серьезном уровне самарских театров авторитет региона сильно вырос.

Елена Соловьева призналась главе региона, что "Золотая маска" — это, прежде всего, большая ответственность. "Сейчас и зрители, и коллеги по цеху будут ждать чего-то фантастического", — сказала художник по костюмам.

Она также рассказала, что самарские спектакли в Москве прошли с аншлагами, а за билеты столичные театралы переплачивали перекупщикам три цены. Между тем, отметила она, публика в столице и в Самаре отличается.

"Что вы заметили?" — поинтересовался Николай Меркушкин. "У них темперамент другой. Наша публика более открыто воспринимает происходящее на сцене, а москвичи спокойно на все реагируют", — пояснила лауреат "Золотой маски".

В ходе встречи также много говорили о будущем региональных театров. Так, режиссер театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе озвучил планы расширения новокуйбышевского театра.

"Мы хотим построить современный театр внутри индустриального города. Это сложная, но интересная задача. Когда это произойдет — вопрос времени. Надеюсь, что это не затянется на долгие годы. В 2020 году "Граням" исполнится 50 лет и, возможно, такой подарок он получит", — сказал режиссер.

Губернатор идею оценил и заверил, что правительство готово поддерживать и продвигать проект новокуйбышевцев.

На встрече говорили и о реконструкции "СамАРТа" и театра кукол, а также о проекте нового здания драмтеатра. Николай Меркушкин заверил, что это будут самые современные культурные центры в регионе.

"Культура — это наше все. Если она есть — у страны хорошее будущее. Важно, чтобы культурная составляющая в Самарской области развивалась, двигалась вперед. Если не будет заложена культурная основа, то что будет с нашими детьми, внуками, правнуками — большой вопрос. Только культурное сообщество может сформировать правильную линию поведения человека и удержать от нежелательных поступков", — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что побывать в театре очень важно для каждого человека. "Когда человек выходит из зала и у него слезы текут — это надолго, может на всю жизнь, оставляет глубокий след и помогает человеку в самых сложных ситуациях", — сказал губернатор.

В завершении встречи Николай Меркушкин поблагодарил лауреатов "Золотой маски" и руководителей самарских театров за их работу.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес генерального директора и художественного руководителя самарского драматического театра Вячеслава Гвоздкова, которому 20 апреля исполнилось 70 лет.

Губернатор подчеркнул, что эту дату необходимо широко отметить на театральной сцене. "Самарцы должны знать, что есть такой творческий, с активной жизненной позицией и очень настойчивый в достижении своих целей человек", — сказал губернатор и вручил юбиляру памятный подарок.