Глава Куйбышевского района доедет до станции "Самара" на электричке

Руководитель Куйбышевского внутригородского района Самары Александр Моргун проедет от станции "Красный Кряжок" до станции "Самара" на электричке. В понедельник, 24 апреля такое поручение ему дал глава города Олег Фурсов. Цель поездки — оценить наполняемость поездов, запущенных в связи с ремонтом Южного Моста.

Напомним, с апреля Самарской пригородной пассажирской компанией введено 7 дополнительных электропоездов в направлении "Самара — Новокуйбышевск". В состав каждого поезда входит от 4 до 6 вагонов максимальной наполняемостью 400 — 600 человек. Мера принята для жителей Куйбышевского района, которые в связи с ремонтом моста фактически лишились оперативного транспортного сообщения с городом. Посадка в поезда происходит на платформе Красный Кряжок, где силами КбшЖД было выполнено благоустройство: организован дополнительный переход и установлен навес от снега и дождя.

По словам Моргуна, первый день работы 12 апреля электропоезда были забиты битком. "Сейчас никаких жалоб нет. Мы специально мониторим на эту тему социальные сети", — отчитался Моргун.

"Чтобы рапортовать о том, что все довольны, нужно было хоть раз проехать в электричке после закрытия моста, потолкаться и лично оценить наполняемость вагонов", — возразил Фурсов. Он поручил главе района проехать в электропоезде от станции Красный Кряжок до станции Самара и отчитаться о результатах поездки.