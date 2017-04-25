16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре из-за строительства ливневки ограничат движение транспорта Олег Фурсов раскритиковал глав районов за плохую работу на субботнике Жители Самарской области активно включились в "Генеральную уборку" Глава Самары Олег Фурсов принял участие в общегородском субботнике В Самаре планируют расширить участок ул. Алма-Атинской

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре из-за строительства ливневки ограничат движение транспорта

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации и восстановлением благоустройства на территории Самары ограничат движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.

Временно ограничивается движение на следующих участках:

  • с 00:00 24 апреля до 23:00 13 мая — по Третьему проезду на участке 70 м от ул. Печерская в сторону
    ул. Дыбенко, по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду на участке 20 м от ул. Печерская в сторону ул. Артемовская;
  • с 00:00 14 мая до 23:00 22 мая — по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Третьему проезду в границах пересечения с ул. Печерская;
  • с 00:00 23 мая до 23:00 17 июня — по ул. Печерская в районе дома № 29 по ул. Печерская, по Третьему проезду от ул. Печерская до дома № 10 по ул. Корабельная.

Администрация просит жителей и гостей города с пониманием относиться к проведению необходимых работ, учитывать меры ограничения движения и заранее выбирать маршруты следования.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Надежда Рязанова 23 марта 2017 12:40 Власти Самары планируют в три раза сократить количество управляющих компаний

Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!

Екатерина Баннова 20 февраля 2017 18:49 На проспекте Металлургов в Самаре проводят плановый ремонт участка теплосети

Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!

Дмитрий Лакоценин 19 февраля 2017 11:10 Прокуратура разберется в причинах коммунальной аварии, оставившей без воды Красноглинский район

Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 11:03 Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой Мехзавод и Крутые Ключи

Где тонко, там и рвется(

Фото на сайте

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30