В Самаре из-за строительства ливневки ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации и восстановлением благоустройства на территории Самары ограничат движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.

Временно ограничивается движение на следующих участках: с 00:00 24 апреля до 23:00 13 мая — по Третьему проезду на участке 70 м от ул. Печерская в сторону

ул. Дыбенко, по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду на участке 20 м от ул. Печерская в сторону ул. Артемовская;

ул. Дыбенко, по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду на участке 20 м от ул. Печерская в сторону ул. Артемовская; с 00:00 14 мая до 23:00 22 мая — по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Третьему проезду в границах пересечения с ул. Печерская;

с 00:00 23 мая до 23:00 17 июня — по ул. Печерская в районе дома № 29 по ул. Печерская, по Третьему проезду от ул. Печерская до дома № 10 по ул. Корабельная. Администрация просит жителей и гостей города с пониманием относиться к проведению необходимых работ, учитывать меры ограничения движения и заранее выбирать маршруты следования.