В Самаре из-за строительства ливневки ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации и восстановлением благоустройства на территории Самары ограничат движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.
Временно ограничивается движение на следующих участках:
- с 00:00 24 апреля до 23:00 13 мая — по Третьему проезду на участке 70 м от ул. Печерская в сторону
ул. Дыбенко, по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду на участке 20 м от ул. Печерская в сторону ул. Артемовская;
- с 00:00 14 мая до 23:00 22 мая — по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Третьему проезду в границах пересечения с ул. Печерская;
- с 00:00 23 мая до 23:00 17 июня — по ул. Печерская в районе дома № 29 по ул. Печерская, по Третьему проезду от ул. Печерская до дома № 10 по ул. Корабельная.
Администрация просит жителей и гостей города с пониманием относиться к проведению необходимых работ, учитывать меры ограничения движения и заранее выбирать маршруты следования.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(