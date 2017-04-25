С 26 апреля по 5 мая в Самаре пройдет экологическая акция "Дерево жизни". Организатором мероприятия является благотворительный фонд "Олимия".
На протяжении недели волонтеры и сотрудники фонда посетят семь детских садов города, которые просили помочь с озеленением территории. Они планируют высадить возле детсадов более 400 деревьев и кустарников, а также провести праздник для малышей.
"Мы расскажем о пользе наших "Зеленых помощников", о том, как растения очищают воздух и защищают город от вредных газов и пыли; проведем ребят по экологической тропе (веселая интерактивная викторина, в которой мы еще раз познакомимся с деревьями, окружающие малышей в их саду, а также познакомим юных садоводов с теми кустарниками и деревьями, которые будем сажать позже); вместе посадим деревья в саду, а также еще раз расскажем обо всех правилах и секретах посадки; проведем музыкальный праздник, а наш лев Олимп подарит всем участникам отличное настроение и памятные сувениры", - обещают в "Олимпии".
Стать волонтером фонда может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону 8 800 550 67 68, оставить свою заявку на сайте или в группе ВК "Благотворительный фонд "Олимпия".
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....