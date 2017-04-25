С 26 апреля по 5 мая в Самаре пройдет экологическая акция "Дерево жизни". Организатором мероприятия является благотворительный фонд "Олимия".

На протяжении недели волонтеры и сотрудники фонда посетят семь детских садов города, которые просили помочь с озеленением территории. Они планируют высадить возле детсадов более 400 деревьев и кустарников, а также провести праздник для малышей.

"Мы расскажем о пользе наших "Зеленых помощников", о том, как растения очищают воздух и защищают город от вредных газов и пыли; проведем ребят по экологической тропе (веселая интерактивная викторина, в которой мы еще раз познакомимся с деревьями, окружающие малышей в их саду, а также познакомим юных садоводов с теми кустарниками и деревьями, которые будем сажать позже); вместе посадим деревья в саду, а также еще раз расскажем обо всех правилах и секретах посадки; проведем музыкальный праздник, а наш лев Олимп подарит всем участникам отличное настроение и памятные сувениры", - обещают в "Олимпии".

Стать волонтером фонда может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону 8 800 550 67 68, оставить свою заявку на сайте или в группе ВК "Благотворительный фонд "Олимпия".