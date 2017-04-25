В демонстрации 1 мая примут участие около 30 тысяч человек

В понедельник, 1 мая, в Самаре состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. Центральным событием станет массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.

Впервые после 1990 года первомайская демонстрация пройдет в виде традиционного шествия через площадь имени В.В. Куйбышева.

"Почти 20 лет на 1 Мая проводились митинги, — отметил председатель общественной организации "Федерация профсоюзов Самарской области" Павел Ожередов. — Партии собирались в разных местах и с разной численностью. В 2011 году нам удалось переломить эту систему и объединить всех в одном месте. Теперь мы возвращаемся к формату демонстрации. Мы должны продемонстрировать наши территории, наши трудовые коллективы, наше единство. В демонстрации примут участие не менее 30 тысяч человек, представители всех крупных предприятий губернии. В этом году заявки подали и представители среднего и малого бизнеса. Самара занимает третье место по численности граждан, принимающих участие в праздновании Дня весны и труда 1 мая. Обгоняет Самару, в силу объективных обстоятельств, только Москва и Санкт-Петербург. Это говорит о многом".

На площади Куйбышева установлены трибуны на 10 тысяч зрительских мест для гостей праздника. Прийти могут все желающие. Проход на площадь будет осуществляться через рамки КПП. Для зрителей наиболее быстрый способ попасть на трибуны через КПП, которые будут расположены со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской/Вилоновской.

Кроме того, как рассказал руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, каждый желающий сможет присоединиться к демонстрации в качестве участника колонны.

Формирование колонны демонстрантов будет происходить на улице Молодогвардейской с 09:00 до 10:30 по следующей схеме:

в границах улиц Красноармейской и Л.Толстого на Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Железнодорожном, Красноглинском и Кировском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Галактионовской/Красноармейской, Л.Толстого/Галактионовской, Чапаевской/Л.Толстого;

в границах улиц Л.Толстого и Некрасовской на Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Л.Толстого/Галактионовской, Чапаевской/Л.Толстого, Чапаевской/Некрасовской.

в границах улиц Ленинградской и Некрасовской на Молодогвардейской формируется колонна жителей, сотрудников предприятий и организаций, расположенных в Самарском и Советском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Чапаевской/Некрасовской и Молодогвардейской/Ленинградской.

Демонстрация будет сопровождаться выступлением лучших творческих коллективов города. В колоннах пройдут более тысячи артистов. Сразу после окончания демонстрации на площади им. Куйбышева для всех участников Праздника Весны и Труда будет организован автомотопарад. Жители и гости города увидят яркие показательные выступления авто и мототехники — парад ретроавтомобилей, заезды велосипедистов и мотоциклистов, флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, экстремальное трюковое байк-шоу "Обморок рейсинг" совместно с велотриалом.

По завершении праздника на площади пройдет выставка этой техники. Все желающие смогут посидеть за рулем уникальных автомобилей прошлых лет и сделать фотографии на память.

Как рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда в Самарской области, начнутся 28 апреля. В пятницу пройдут традиционные чествования — правительственными наградами будут отмечены работники различных предприятий региона, трудовые коллективы и предприятия. Кроме того, 28-го числа будут награждены победители юбилейного конкурса "Профессионал года", организованного по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

"Итоги уже подведены, в этом году у нас 66 победителей. Основная масса — это представители рабочих профессий, — рассказала Никишина. — В конкурсе принимают участие люди со всей области, с каждым годом интерес к нему растет. Победители, "профессионалы" этого года, возглавят демонстрацию 1 мая. Мы хотим показать, в том числе и молодежи, что у нас есть люди, которыми можно и нужно гордиться".