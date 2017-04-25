Более 1000 сотрудников УК "ЖКС" приняли участие в апрельском субботнике

На уборку города вышли не только сотрудники компании, но и многие жители областного центра, которых "ЖКС" снабдила инвентарем.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, традиционный весенний субботник 22 апреля в городе состоялся. Активным участником генеральной уборки, как и в прежние годы, стала одна из крупнейших в Самаре компаний, работающих в сфере жилищно-коммунальных услуг УК "Жилищно-коммунальная система". Работы по наведению порядка и благоустройству территории были проведены во всех четырех районах, где компания управляет жилым фондом — Советском, Самарском, Железнодорожном и Октябрьском. Генеральную уборку организовали более чем в 30 дворах губернской столицы.

"Традиция наводить весной порядок в нашем дворе сложилась уже несколько лет назад, — рассказывает жительница дома на ул. Днепровской, 4 М. М. Козырева. — Каждый год убираем детскую площадку, территорию вокруг дома, газоны. Двор у нас всегда чистый, потому что мы и в течение года его не запускаем". С начала весны УК "ЖКС" уже вывезла более 3000 кубометров мусора.

По словам жильцов, поддерживать чистоту местному населению помогает компания "ЖКС", в управлении которой находится этот дом: "Всегда идут жителям навстречу, предоставляют инвентарь, помогают и рабочей силой", — отмечает председатель совета МКД Г. Г. Семенова.

По всей территории своего присутствия компания "ЖКС" обеспечила жильцов граблями, рукавицами, мешками для мусора, другим инвентарем — так работается быстрее и эффективнее. Как отметили сотрудники предприятия, трудившиеся вместе с горожанами, в этом году активность населения выше, чем в прошлые годы.

Кроме вскапывания почвы на клумбах, побелки деревьев и сбора прошлогоднего мусора в сфере ответственности управляющих компаний лежат и работы по очистке подвалов, кровель, чердаков, фасадов, восстановление водосточных труб, ремонт урн, скамеек и многое другое.

В теплое время года площадь придомовой территории УК "ЖКС", подлежащей уборке, превышает 5 млн кв. м. Эту территорию обслуживают 22 ЖЭУ. В этом году к работе во врем месячника по благоустройству было привлечено более 600 дворников и более 1000 сотрудников компании, которые в течение марта-апреля принимали участие в средниках. За это время очищены от незаконной рекламы фасадов более 700 домов, отремонтировано и окрашено более 3000 кв. м/ бордюрного камня. Приведено в порядок свыше 100 урн. К окончанию апреля эти показатели вырастут.

По словам руководителя компании, субботник подводит итоги всего месячника по благоустройству городской территории — проводится анализ, устраняются недочеты. Однако на этом работы по наведению порядка в Самаре не заканчиваются. Напротив, коммунальщиков ждет хлопотливый летний сезон.

Вячеслав Князьков, генеральный директор УК "ЖКС":

— На субботник вышли не только рабочие по благоустройству, но и сотрудники других подразделений, включая инженерно-технический персонал — всего более 1000 человек. Было задействовано около 30 единиц техники: погрузчики, дробильные установки, автогидроподъемники, самосвалы, трактора.

