Более 1000 сотрудников УК "ЖКС" приняли участие в апрельском субботнике

На уборку города вышли не только сотрудники компании, но и многие жители областного центра, которых "ЖКС" снабдила инвентарем.
Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, традиционный весенний субботник 22 апреля в городе состоялся. Активным участником генеральной уборки, как и в прежние годы, стала одна из крупнейших в Самаре компаний, работающих в сфере жилищно-коммунальных услуг УК "Жилищно-коммунальная система". Работы по наведению порядка и благоустройству территории были проведены во всех четырех районах, где компания управляет жилым фондом — Советском, Самарском, Железнодорожном и Октябрьском. Генеральную уборку организовали более чем в 30 дворах губернской столицы.
"Традиция наводить весной порядок в нашем дворе сложилась уже несколько лет назад, — рассказывает жительница дома на ул. Днепровской, 4 М. М. Козырева. — Каждый год убираем детскую площадку, территорию вокруг дома, газоны. Двор у нас всегда чистый, потому что мы и в течение года его не запускаем". С начала весны УК "ЖКС" уже вывезла более 3000 кубометров мусора.
По словам жильцов, поддерживать чистоту местному населению помогает компания "ЖКС", в управлении которой находится этот дом: "Всегда идут жителям навстречу, предоставляют инвентарь, помогают и рабочей силой", — отмечает председатель совета МКД Г. Г. Семенова.
По всей территории своего присутствия компания "ЖКС" обеспечила жильцов граблями, рукавицами, мешками для мусора, другим инвентарем — так работается быстрее и эффективнее. Как отметили сотрудники предприятия, трудившиеся вместе с горожанами, в этом году активность населения выше, чем в прошлые годы.
Кроме вскапывания почвы на клумбах, побелки деревьев и сбора прошлогоднего мусора в сфере ответственности управляющих компаний лежат и работы по очистке подвалов, кровель, чердаков, фасадов, восстановление водосточных труб, ремонт урн, скамеек и многое другое.
В теплое время года площадь придомовой территории УК "ЖКС", подлежащей уборке, превышает 5 млн кв. м. Эту территорию обслуживают 22 ЖЭУ. В этом году к работе во врем месячника по благоустройству было привлечено более 600 дворников и более 1000 сотрудников компании, которые в течение марта-апреля принимали участие в средниках. За это время очищены от незаконной рекламы фасадов более 700 домов, отремонтировано и окрашено более 3000 кв. м/ бордюрного камня. Приведено в порядок свыше 100 урн. К окончанию апреля эти показатели вырастут.
По словам руководителя компании, субботник подводит итоги всего месячника по благоустройству городской территории — проводится анализ, устраняются недочеты. Однако на этом работы по наведению порядка в Самаре не заканчиваются. Напротив, коммунальщиков ждет хлопотливый летний сезон.
Вячеслав Князьков, генеральный директор УК "ЖКС":
— На субботник вышли не только рабочие по благоустройству, но и сотрудники других подразделений, включая инженерно-технический персонал — всего более 1000 человек. Было задействовано около 30 единиц техники: погрузчики, дробильные установки, автогидроподъемники, самосвалы, трактора.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(