"Крылья Советов" оштрафованы за вывешенный болельщиками баннер "Косово - Сербия"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по нарушениям клубами дисциплинарного регламента на матче 24-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Рубин", пишет sport-express.ru.

"За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера "Косово - Сербия", штраф самарскому клубу 25 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.