"Крылья Советов" оштрафованы за вывешенный болельщиками баннер "Косово - Сербия"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по нарушениям клубами дисциплинарного регламента на матче 24-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Рубин", пишет sport-express.ru.
"За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера "Косово - Сербия", штраф самарскому клубу 25 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.
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опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ