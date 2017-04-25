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Губернатор: "Участие Самарского университета в программе "5-100" заставляет постоянно двигаться вперед"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание попечительского совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. В его работе принял участие председатель совета, губернатор Николай Меркушкин.

Губернатор: "Участие Самарского университета в программе "5-100" заставляет постоянно двигаться вперед" Губернатор: "Участие Самарского университета в программе "5-100" заставляет постоянно двигаться вперед"
Фото: Игорь Казановский

С основным докладом выступил ректор университета Евгений Шахматов. Он подробно рассказал об успехах объединенного вуза и стратегии развития университета в рамках программы "5-100".

Напомним, университет вошел в число российских вузов, которым федеральное правительство оказывает поддержку для того, чтобы они могли попасть в сотню ведущих университетов мира.

Объединенный университет является центром уникального образовательного кластера, который сформирован в регионе. Он включает в себя Самарский национальный исследовательский университет и три опорных вуза — технический университет, Тольятинский госуниверситет, а также СамГМУ, который является основой Нижневолжского медицинского кластера.

Среди успехов Самарского университета, в частности, Евгений Шахматов отметил улучшение позиций вуза в национальных и мировых рейтингах, создание собственной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, участие в реализации крупных национальных и региональных проектов, а также появление представительства по космическому образованию при ООН и формирование на базе факультетов СГАУ и СамГУ 8 институтов.

Между тем, подчеркнул ректор, "почивать на лаврах" не стоит. "Сейчас нам необходимо решать вопросы, связанные с завтрашним днем университета. Здесь должны появится новые направления, которые ускорят процессы, происходящие в вузе", — сказал Шахматов.

Речь идет о расширении прорывных направлений в области естественных и гуманитарных наук, которые в итоге должны повысит привлекательность и конкурентоспособность вуза. В ближайшие месяцы университету необходимо скорректировать и расширить свою "дорожную карту".

"Если по этим направлениям поработать, то могут появиться результаты, которыми будут пользоваться в стране и мире", — согласился губернатор. Он подчеркнул: вузу необходимо быть флагманом в различных областях, но при этом авиакосмическое направление должно оставаться основой, стержнем. Он также заверил, что инициативы коллектива вуза будут поддержаны.

"Необходимо максимально использовать свои возможности. Участие в программе "5-100" заставляет постоянно двигаться вперед. Чуть припоздаешь, тебя обгонят остальные. Нельзя останавливаться, тогда процессы развития пойдут активнее", — заявил Николай Меркушкин.

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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Заседание попечительского совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева

Заседание попечительского совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева

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