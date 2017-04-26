В самарском Science Slam победил 78-летний ученый с прототипом "информационных очков"

В минувшее воскресенье в арт-клубе "Звезда" в Самаре прошел первый в этом году городской Science Slam. За 10 минут ученые в формате стендапа рассказывали о своих разработках. Впервые в научной битве участвовал 78-летний профессор, который шокировал зрителей заявлением о том, что "утер нос" компании Google.

Приглашенным гостем в этот раз выступил телеведущий одного из региональных каналов Данила Драпеза, который рассказал о "правилах съема" и раскрыл закулисье подготовки участников мероприятия.

Организаторы мероприятия, которые каждый раз стараются придумать новую "фишку", в этот раз решили, что ей может стать сам участник. Впервые "послемиться" решил кандидат технических наук и экс-преподаватель Самарского государственного технического университета. На счету 78-летнего Эдуарда Попова, руководителя собственной фирмы, больше 40 научных публикаций, восемь авторских свидетельств на изобретение.

Ученый презентовал публике "Информационные очки", которые, по его мнению, должны помочь людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь.

В качестве основного корпуса может выступать любая оправа для очков, на нее устанавливаются дополнительные элементы. Мини-процессор обрабатывает информацию и может переводить речь в текст, который выводится на небольшом дисплее.

Зрители тут же увидели схожесть идеи со знаменитой разработкой Google Glass - гаджетом, который объединяет в себе не только текстовое воспроизведение, но может осуществлять фото- и видеосъемку в высоком разрешении, передавать ее в интернет, выводить на экран важную информацию со смартфона, а также отвечать на звонки, не совершая лишних движений руками.

Прототип Попова пока может только переводить речь в текст и пускать его бегущей строкой.

"Google Glass — это целый комбайн, которым очень трудно пользоваться. Нашими очками — легко. Во-первых, они дешевле в четыре раза, во-вторых, иностранное изобретение очень плохо влияет на сетчатку глаза и может ее сжечь. Скажу вам, что Google Glass ушли с российского рынка, когда в компании узнали о нашем изобретении", — амбициозно заявил Эдуард Попов.

Кандидат технических наук предложил гостям мероприятия помочь в разработке устройства. Любознательные граждане могут связаться с ученым и договориться протестировать изобретение, пока оно не вышло в тираж. Правда, выйдет ли оно вообще когда-нибудь на рынок не известно.

Ради научной битвы в Самару приехал Николай Патрушев. Бородатый и харизматичный ученый из Уфы — полный тезка секретаря Совета безопасности Российской Федерации — рассказал об автономном сельскохозяйственном трансформере и объяснил, как солнце может помочь долго сохранять свежими овощи и фрукты.

"Мне очень нравится формат Science Slam. Я приехал сюда на поезде, а обратно буду добираться автостопом — это же целое приключение", — рассказал Николай.

Другой участник битвы - Сергей Дмитриев, разработчик, предприниматель и сотрудник СамГТУ попытался объяснить работу ботов в социальных сетях, рассказал как с ними можно бороться, а, главное, стоит ли вообще это делать.

Роман Исаев, аспирант Самарского университета поделился "Рецептом торта из авторитетов". На примере историй из жизни, он показал из чего состоят "авторитеты", чем они могут быть опасны, полезны и как их можно определить.

Единственная из пяти участников девушка, Александра Артемова, кандидат физико-математических наук и магистр психологии, рассказала как пройти "Через тернии к звездам". Она изучает жизнестойкость. "Самое сложное было — выйти на сцену. У меня какая-то тотальная невезучесть с выступлением на публике. Сколько раз я принимала участие в конкурсах, еще ни разу не выигрывала там, где нужно выступление", — призналась девушка.

Пока участники гадали, кто же победит в этот раз, публику поднимала с мест и просили слемиться уже по-серьезному самарская группа CoveRock.

По итогам зрительского голосования фаворитом первой в этом году битвы ученых стал Эдуард Попов. Победителю вручили боксерские перчатки, а в числе его подарков оказался безлимитный абонемент на кальян в одном из самарских заведений.

"Я был в ночном клубе последний раз сорок лет назад в Санкт-Петербурге лет 40 назад. Сегодня перед началом мероприятия послушал, как репетирует рок-группа и, знаете, у меня даже внутри как будто все стало дрожать. Мне очень понравилось, в ночных клубах не так уж и плохо", — резюмировал ученый.