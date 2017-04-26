Ветераны Самарской области смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Самарской области, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному соединению, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России Самарской области.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья — общей продолжительностью разговоров до 100 минут.

Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.





