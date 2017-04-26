Ветераны Самарской области смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Самарской области, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному соединению, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России Самарской области.
Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья — общей продолжительностью разговоров до 100 минут.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....