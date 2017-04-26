В двух молодых людей стреляли на 9-й Просеке

В Самаре 26 апреля, около 2:40, у дома на 9-й Просеке при не выясненных пока обстоятельствах огнестрельные ранения получили два молодых человека 25 и 26 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, старший мужчина получил ранение живота и сердца, а младший — ранение плеча.

Обоих пострадавших отправили в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливают.