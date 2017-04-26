В двух молодых людей стреляли на 9-й Просеке

В Самаре 26 апреля, около 2:40, у дома на 9-й Просеке при не выясненных пока обстоятельствах огнестрельные ранения получили два молодых человека 25 и 26 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, старший мужчина получил ранение живота и сердца, а младший — ранение плеча.
Обоих пострадавших отправили в больницу.
Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...