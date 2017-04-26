В регионе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы

8 и 9 мая в Самарской области пройдут торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Самаре каждый сможет принять участие в церемониях возложения цветов к Вечному огню, которые состоятся на площади Славы 5 мая в 11:00 и 14:00. Главная церемония возложения состоится 8 мая в 11:00. Перед началом мероприятия будут раздаваться георгиевские ленточки.
С 5 мая возле Вечного огня на экране без перерыва будут демонстрироваться фамилии жителей Куйбышевской области, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
8 мая в 18:00 на площади имени В.В.Куйбышева начнется концертная программа "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!" с участием арт-группы "Хор Турецкого", которая прилетит в Самару сразу после концерта, посвященного Великой Победе над фашизмом в Берлине. На следующей день эта программа, адресованная как молодежной аудитории, так и людям старшего поколения, будет представлена в Москве.
9 мая в 10:00 на площади имени В.В.Куйбышева пройдет военный парад. Пропуск на него, как и в прошлые годы, из-за соображений безопасности будет осуществляться по пригласительным, которые распространяются через районные советы ветеранов, школы (для победителей конкурса "Письмо Победы"), профсоюзные комитеты, общественные организации ветеранов, инвалидов, молодежные организации и военно-патриотические клубы и т.д. Через соцслужбы пригласят воспитанников детских домов и многодетные семьи.
Каждый может стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй "Бессмертного полка". Помочь в изготовлении фотографий могут в администрациях районов города Самары.
Сбор участников шествия - до 10:15 на ул. Молодогвардейской в границах ул. Некрасовской и ул. Ленинградской. Многотысячная колонна "Бессмертного полка" пройдет по площади имени В.В.Куйбышева, где 76 лет назад прошел исторический военный парад, положивший начало победе в кровопролитной войне.
После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и "Бессмертный полк" пройдут по ул. Молодогвардейской до ул. Полевой.
На ул. Молодогвардейской в границах ул. Вилоновской и ул. Полевой жители и гости города смогут увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и "Бессмертного полка".
В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.
Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В.Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.
9 мая в 13:00 в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова состоится торжественное мероприятие с показательными выступлениями пилотажной группы "Русь".
Финалом всех мероприятий станет праздничный концерт "Мы едины в Победном строю", который начнется на площади имени В.В.Куйбышева в 18:00 и завершится фейерверком.
Доступ на площадь - свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции лишь после ее фактического наполнения. Для удобства зрителей на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.
Полная программа основных событий к 9 Мая размещена на сайте правительства Самарской области в разделе "72-я годовщина Победы".
Последние комментарии
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!