В регионе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы

8 и 9 мая в Самарской области пройдут торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Самаре каждый сможет принять участие в церемониях возложения цветов к Вечному огню, которые состоятся на площади Славы 5 мая в 11:00 и 14:00. Главная церемония возложения состоится 8 мая в 11:00. Перед началом мероприятия будут раздаваться георгиевские ленточки.

С 5 мая возле Вечного огня на экране без перерыва будут демонстрироваться фамилии жителей Куйбышевской области, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

8 мая в 18:00 на площади имени В.В.Куйбышева начнется концертная программа "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!" с участием арт-группы "Хор Турецкого", которая прилетит в Самару сразу после концерта, посвященного Великой Победе над фашизмом в Берлине. На следующей день эта программа, адресованная как молодежной аудитории, так и людям старшего поколения, будет представлена в Москве.

9 мая в 10:00 на площади имени В.В.Куйбышева пройдет военный парад. Пропуск на него, как и в прошлые годы, из-за соображений безопасности будет осуществляться по пригласительным, которые распространяются через районные советы ветеранов, школы (для победителей конкурса "Письмо Победы"), профсоюзные комитеты, общественные организации ветеранов, инвалидов, молодежные организации и военно-патриотические клубы и т.д. Через соцслужбы пригласят воспитанников детских домов и многодетные семьи.

Каждый может стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй "Бессмертного полка". Помочь в изготовлении фотографий могут в администрациях районов города Самары.

Сбор участников шествия - до 10:15 на ул. Молодогвардейской в границах ул. Некрасовской и ул. Ленинградской. Многотысячная колонна "Бессмертного полка" пройдет по площади имени В.В.Куйбышева, где 76 лет назад прошел исторический военный парад, положивший начало победе в кровопролитной войне.

После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и "Бессмертный полк" пройдут по ул. Молодогвардейской до ул. Полевой.

На ул. Молодогвардейской в границах ул. Вилоновской и ул. Полевой жители и гости города смогут увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и "Бессмертного полка".

В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В.Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.

9 мая в 13:00 в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова состоится торжественное мероприятие с показательными выступлениями пилотажной группы "Русь".

Финалом всех мероприятий станет праздничный концерт "Мы едины в Победном строю", который начнется на площади имени В.В.Куйбышева в 18:00 и завершится фейерверком.

Доступ на площадь - свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции лишь после ее фактического наполнения. Для удобства зрителей на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.

Полная программа основных событий к 9 Мая размещена на сайте правительства Самарской области в разделе "72-я годовщина Победы".