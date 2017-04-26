Самарчанка отправила сожителя в больницу при помощи пластиковой удочки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 41-летней женщины, от рук которой сильно пострадал ее сожитель.
Инцидент произошел днем 23 апреля. Во время распития спиртного они поссорились, женщина схватила пластиковую удочку и избила ей проштрафившегося возлюбленного. Нужно сказать, что опыт решения своих проблем при помощи силы у дамы уже есть: она имеет судимости за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.
Ее сожитель, судимый за хранение наркотиков и воровство, оказался в больнице с травмой головы и переломанными ребрами.
Так женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...