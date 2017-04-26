Самарчанка отправила сожителя в больницу при помощи пластиковой удочки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 41-летней женщины, от рук которой сильно пострадал ее сожитель.

Инцидент произошел днем 23 апреля. Во время распития спиртного они поссорились, женщина схватила пластиковую удочку и избила ей проштрафившегося возлюбленного. Нужно сказать, что опыт решения своих проблем при помощи силы у дамы уже есть: она имеет судимости за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Ее сожитель, судимый за хранение наркотиков и воровство, оказался в больнице с травмой головы и переломанными ребрами.

Так женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.