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Футбол Спорт

"Крылья Советов" попадают в зону вылета, после поражения от "Арсенала" - 0:2

ТУЛА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 апреля, в матче 25 тура чемпионата России "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом".

Фото: kc-camapa.ru

Счет в матче был открыт на 31 минуте матча. После стандартного положения навес Никиты Бурмистрова замкнул Гия Григалава, поразив ворота Евгения Конюхова. На 80 минуте матча хозяева поля забили второй гол – выход один на один реализовал Федерико Расич. В итоге поражение самарцев – 0:2.

"Арсенал" догнал "Крылья" в турнирной таблице и при равенстве очков по дополнительным показателям находится на строчку выше самарцев, которые опускаются в зону вылеты – 15 место, сообщает официальный сайт клуба.

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