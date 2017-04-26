"Крылья Советов" попадают в зону вылета, после поражения от "Арсенала" - 0:2

В среду, 26 апреля, в матче 25 тура чемпионата России "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом".

Счет в матче был открыт на 31 минуте матча. После стандартного положения навес Никиты Бурмистрова замкнул Гия Григалава, поразив ворота Евгения Конюхова. На 80 минуте матча хозяева поля забили второй гол – выход один на один реализовал Федерико Расич. В итоге поражение самарцев – 0:2.

"Арсенал" догнал "Крылья" в турнирной таблице и при равенстве очков по дополнительным показателям находится на строчку выше самарцев, которые опускаются в зону вылеты – 15 место, сообщает официальный сайт клуба.