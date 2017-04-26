В Тольятти из-за повреждения кабеля высокого напряжения, без водоснабжения остался мкр. Поволжский

В среду 26 апреля в 21:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ в мкр. Поволжский Комсомольского района Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В результате оказалось нарушено электроснабжение водозабора, обеспечивающего водоснабжением потребителей мкр. Поволжский. По данным чрезвычайной службы, на месте проводятся аварийно-ремонтные работы силами АО "Газпромтеплоэнерго Тольятти" и АО "КВАНТ". Для подвоза воды задействован бойлер.