В Чапаевске спасены двое взрослых и трое детей, предположительно отравившиеся газом

В четверг, 27 апреля, примерно в 1:56 в одном из домов в Чапаевске стало плохо мужчине в возрасте 44 лет, 35-летней женщине и трем мальчикам, одному из которых 14 лет, другому восемь и третьему два года, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно вся семья отравилась газом. Для них была вызвана "скорая". Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь и увезли их в лечебное учреждение.