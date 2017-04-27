16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
29 апреля в Самаре состоится общегородской субботник Отопительный сезон в Тольятти заканчивается 27 апреля Энергетики готовы досрочно завершить отопсезон На Южном мосту идет демонтаж ограждений и покрытия В Самаре из-за строительства ливневки ограничат движение транспорта

ЖКХ и благоустройство Общество

29 апреля в Самаре состоится общегородской субботник

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати

В Самаре продолжается месячник по благоустройству, который продлится до 1 мая, сообщают в администрации города.

В течение всего апреля волонтеры, студенты, представители молодежных общественных организаций  приводили в порядок парки, скверы и площади. Было организовано 14 молодежных экологических акций: убрано более 300 тыс. кв. метров территории, вывезено почти 6,5 тыс. пакетов с мусором. В списке убранных территорий - парк "Дружбы", парк "Молодежный", парк "Гагарина", сквер им. Н.Д.Кузнецова, Воронежские озера, парк "Победы", Аллея Памяти, Крымская площадь, сквер Фадеева и др.

22 апреля, в день общегородского субботника, на уборку улиц вышли более 86 тыс. человек, убрана территория площадью 5 млн кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.

29 апреля в Самаре в рамках месячника по благоустройству состоится общегородской субботник, который будет приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия".

В Самаре также запланированы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных территорий: берегов р. Волги и городских озер, также пройдет высадка рассады цветов и деревьев. Жителей города приглашают принять участие в благоустройстве своих дворов и общественно значимых территорий.

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало: 433
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Надежда Рязанова 23 марта 2017 12:40 Власти Самары планируют в три раза сократить количество управляющих компаний

Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!

Екатерина Баннова 20 февраля 2017 18:49 На проспекте Металлургов в Самаре проводят плановый ремонт участка теплосети

Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!

Дмитрий Лакоценин 19 февраля 2017 11:10 Прокуратура разберется в причинах коммунальной аварии, оставившей без воды Красноглинский район

Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 11:03 Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой Мехзавод и Крутые Ключи

Где тонко, там и рвется(

Фото на сайте

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30