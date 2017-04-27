29 апреля в Самаре состоится общегородской субботник

В Самаре продолжается месячник по благоустройству, который продлится до 1 мая, сообщают в администрации города.

В течение всего апреля волонтеры, студенты, представители молодежных общественных организаций приводили в порядок парки, скверы и площади. Было организовано 14 молодежных экологических акций: убрано более 300 тыс. кв. метров территории, вывезено почти 6,5 тыс. пакетов с мусором. В списке убранных территорий - парк "Дружбы", парк "Молодежный", парк "Гагарина", сквер им. Н.Д.Кузнецова, Воронежские озера, парк "Победы", Аллея Памяти, Крымская площадь, сквер Фадеева и др.

22 апреля, в день общегородского субботника, на уборку улиц вышли более 86 тыс. человек, убрана территория площадью 5 млн кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.

29 апреля в Самаре в рамках месячника по благоустройству состоится общегородской субботник, который будет приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия".

В Самаре также запланированы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных территорий: берегов р. Волги и городских озер, также пройдет высадка рассады цветов и деревьев. Жителей города приглашают принять участие в благоустройстве своих дворов и общественно значимых территорий.