29 апреля в Самаре состоится общегородской субботник

В Самаре продолжается месячник по благоустройству, который продлится до 1 мая, сообщают в администрации города.
В течение всего апреля волонтеры, студенты, представители молодежных общественных организаций приводили в порядок парки, скверы и площади. Было организовано 14 молодежных экологических акций: убрано более 300 тыс. кв. метров территории, вывезено почти 6,5 тыс. пакетов с мусором. В списке убранных территорий - парк "Дружбы", парк "Молодежный", парк "Гагарина", сквер им. Н.Д.Кузнецова, Воронежские озера, парк "Победы", Аллея Памяти, Крымская площадь, сквер Фадеева и др.
22 апреля, в день общегородского субботника, на уборку улиц вышли более 86 тыс. человек, убрана территория площадью 5 млн кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.
29 апреля в Самаре в рамках месячника по благоустройству состоится общегородской субботник, который будет приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия".
В Самаре также запланированы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных территорий: берегов р. Волги и городских озер, также пройдет высадка рассады цветов и деревьев. Жителей города приглашают принять участие в благоустройстве своих дворов и общественно значимых территорий.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(