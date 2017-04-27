Глава Кинельского района Николай Абашин провел очередную серию выездных встреч с жителями

В серду, 26 апреля, на официальном сайте администрации Кинельского района были опубликованы итоги выездных встреч главы муниципального образования Николая Абашина с жителями.

Говоря о позитивных тенденциях в экономике, Николай Абашин отметил увеличение объемов добычи нефти, расширение присутствия в районе территории ООО "РитекСамара", запуск "Балтика — Самара" новой линии производства безалкогольного пива.

Из проблемных вопросов — снижение объемов производства ООО "ЭлектрощитСтройиндустрия". Сейчас ведутся переговоры о возможном размещении на базе этого предприятия транспортно-логистической компании.

Район продолжает реализовывать программу строительства муниципального жилья. Новый двухквартирный коттедж появится в селе Сырейка. После ввода в эксплуатацию квартиры в доме будут предоставляться специалистам бюджетной сферы на условиях социального найма.

Продолжится строительство домов в Георгиевке. На стадии завершения строительство двухэтажного дома в Кинельском. Продолжит инвестирование своих проектов ГК "Берег". Сейчас ведутся проектные работы для застройки в 2018 году 3-ей линии бюджетного жилья. Сдан в аренду земельный участок для строительства многоквартирного дома в селе Чубовка.

В планах на текущий год — капитальный ремонт Сырейской школы, строительство универсальной спортивной площадки в селе Новый Сарбай по программе "Устойчивое развитие сельских территорий".

На волне возрождения комплекса "Готов к труду и обороне" в сельском поселении Кинельский будет оборудована спортивная площадка для сдачи норм ГТО со всеми необходимыми спортивными конструкциями. При получении положительного решения о финансировании со стороны министерства спорта Самарской области в селе Чубовка будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

В детских садах Бобровки и Нового Сарбая пройдут ремонтные работы. В доме культуры села Сколково планируется ремонт кровли, а в селе Парфеновка благодаря социальному партнерству появится новая универсальная спортивная площадка.

Продолжится газификация района и работа по обновлению водопроводных сетей.

Глава района особо отметил высокие темпы роста объемов производства в агропромышленном комплексе. В последние годы темпы роста зарплаты в этом секторе составили 6-10%. Огромную роль здесь играет государственная поддержка.

Получив гранты, успешно развиваются две новые семейные фермы — молочного направления в поселке Энергия и мясного — в поселке Кинельский. Идет строительство фабрики по производству древорастущих грибов — королевской вешенки — в селе Богдановка. В Алакаевке планируется развитие сырного производства.

В этом году начнется первый этап строительства завода по выращиванию шампиньонов в селе Малая Малышевка — ГК "Орикс" за счет собственных средств начнет прокладку инженерных коммуникаций.