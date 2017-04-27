Дело о заказчике убийства Олега Дергилева приостановлено

Имя заказчика убийства Олега Дергилева нам узнать, видимо, не суждено.

Напомним, владельца сети магазинов "Горилка" убили 10 октября 2013 г. по пути на работу. 29 марта 2016 г. виновными в его убийстве признали Сергея Козаева, Вячеслава Калистратова, Сергея Догадина и Максима Колесникова, их приговорили к реальным срокам заключения - от 16 до 23 лет колонии строгого режима.

6 октября 2016 года Верховный Суд снизил срок наказания Калистратову и Колесникову на год.

Ранее следствие сообщало, что убийство было заказным: клиент связался с Козаевым и предложил $200 тысяч за ликвидацию бизнесмена Дергилева. Для исполнения заказа Козаев привлек своих знакомых.

Дело о заказчике убийства Олега Дергилева было выделено в отдельное производство. Следствие его имени не называло, хотя намекало, что заказчик установлен. В СМИ обсуждались различные варианты: внутрисемейные "разборки", передел алкогольного рынка (сеть "Горилка" пошла на расширение в другие регионы, а в Жигулевске начиналось строительство пивзавода), долги депутата Алексея Митрофанова перед Олегом Дергилевым, которые превысили сумму в миллион евро.

В ответ на запрос Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области ответили, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении заказчика убийства приостановлено. Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, поэтому предоставить какую-либо уточняющую информацию по его личности "не представляется возможным в интересах следствия".

Интересно, что Наталья Анисимова, бывшая супруга Сергея Козаева, осужденного за убийство Дергилева, неоднократно заявляла, что знает имя заказчика - об этом ей якобы проговорился сам Козаев. Женщина сообщила, что готова была дать показания и обратилась в марте 2017 г. в областное ГУ МВД, взамен просила защиты. По словам Натальи Анисимовой, ее выслушали, но попросили время на раздумья.

В ответ на запрос Волга Ньюс с просьбой подтвердить или опровергнуть факт встречи замначальника полиции по оперативной работе Алексея Максимова с Натальей Анисимовой для обсуждения дачи показаний по делу об убийстве Дергилева в ГУ МВД сослались на недопустимость разглашения данных предварительного следствия и отказались комментировать что-либо по этой ситуации.