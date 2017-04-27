В четверг, 27 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочее совещание с руководителями компаний, являющихся подрядчиками работ по ремонту и реконструкции дорожной сети Самарской области. В мероприятии приняли участие министр транспорта регионального правительства Иван Пивкин, министр управления финансами Сергей Кандеев и глава Самары Олег Фурсов.

Николай Меркушкин: "Если работы по реконструкции дорожной сети Самары будут отставать от графика, подрядчиков отстранят от продолжения работ"

"Сегодня мы должны подвести итоги проделанной работы за последние 3-4 года: чего добились в вопросе модернизации дорожной сети, соответствует ли качество работ тем стандартам, которые сейчас применяются в стране и в мире. Самое главное, мы должны определить — как мы будем работать в этом году", — обозначил задачи совещания Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что в этом году в Самарской области на дорожное строительство будет направлено 24,7 млрд рублей, причем больше половины этих средств будет освоено в областном центре — 14 млрд рублей.

"Очень жесткое требование — все средства должны быть освоены очень качественно. Новые дороги должны служить людям по 20-30 лет. В будущем получить такие деньги будет сложно", — строго сказал губернатор.

Николай Меркушкин добавил, что по итогам дорожного сезона федеральное правительство будет принимать решение о финансировании модернизации дорожной сети региона на следующий год.

Кроме того, заметил Николай Меркушкин, качество самарских дорог будут оценивать не только региональные и муниципальные власти, но и десятки международных комиссий, контролирующих подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Глава региона обратил внимание подрядчиков, что в случае серьезных отставаний от графиков их будут отстранять от продолжения выполнения работ, а контракты передавать компаниям, способным выполнить поставленные задачи.

Николай Меркушкин раскритиковал уже выполненные работы по ремонту дорог в прошлом году. В частности, речь шла об улицах Революционной, Скляренко, Ерошевского, Маяковском спуске. "Срок вам до 25 мая, необходимо все переделать. Потом проверим гарантийный ремонт, и если нарушения не будут устранены, ни копейки за эти дороги бюджет не заплатит", — жестко обратился к строителям глава региона.

Затем Иван Пивкин рассказал участникам совещания о планах на предстоящий сезон. Так, только в Самаре предусмотрено проведение дорожных работ на 8 объектах регионального значения и более чем 25 объектах городского значения силами областных властей, еще 20 дорог будет отремонтировано муниципалитетом.

Министр доложил Николаю Меркушкину, что на сегодняшний день торги по объектам на этот год уже проведены на 80-90%, и нет никаких опасений, что все работы начнутся точно в срок.

Иван Пивкин обратил внимание дорожников: "Сейчас в Самаре ремонтируются 3 из 6 выездов из города, большой объём работ ведется непосредственно в Самаре. Естественно, растет недовольство жителей. Поэтому все работы необходимо выполнить до октября, чтобы не создавать неудобств".

В этом году ожидаются нововведения в плане приемки отремонтированных дорог. Как пояснил Иван Пивкин, контролировать выполнение всех дорожных работ будут создаваемые общественные советы микрорайонов.

Николай Меркушкин подчеркнул: "Ни одна дорога не будет принята без визы общественных советов. Эти органы будут законодательно оформлены в течение ближайших трех недель. Теперь "купить" подписи о приемке, как это часто бывало ранее, будет невозможно. Сейчас не те времена".

Также Николай Меркушкин подверг критике благоустройство основных городских магистралей и поручил Ивану Пивкину и Олегу Фурсову навести порядок на улицах до майских праздников. В частности, отмыть дорожные ограждения, облагородить газоны.

Кроме того, губернатор обратил внимание, что в этом году предстоит выполнить большой пласт работы вокруг строящегося стадиона "Самара Арена" и завершить строительство магистрали "Волжский — аэропорт "Курумоч".

"Работы в Самарской области выполнено уже очень много, но в этом году предстоит сделать намного больше. Каждый подрядчик должен понимать, что если сроки и качество не будут соблюдаться, то его работу мы остановим и передадим другим. Я уверен, что все должны делать самарские подрядчики. Это и наши люди, и наши налоги. Все в наших руках, будем четко и качественно делать — будем развиваться дальше", — подвёл итоги совещания Николай Меркушкин.