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Облправительство Власть и политика

Глава областного департамента ветеринарии покидает пост

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава департамента ветеринарии Самарской области Сергей Овчинников написал заявление об увольнении по собственному желанию. По  словам источника Волга Ньюс в правительстве региона, пятница, 28 апреля, станет его последним рабочим днем в должности, которую он занимал с 2008 года.

Фото: gbu-so-svo.ru

Сам Овчинников комментировать ситуацию отказался.

По данным Волга Ньюс, на такой шаг он мог пойти после внесения представления от СУ СК по Самарской области по нарушениям, выявленным в департаменте и подведомственных учреждениях.

Основанием для представления стали данные, вскрывшиеся в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в сентябре прошлого года по факту фиктивной ликвидации скотомогильников.

Напомним, по версии следствия, ГБУ "Самарское ветеринарное объединение", возглавляемое Мариной Грызловой, распределяло подряды на уничтожение опасных объектов, которые получала фирма ее сына - ООО "Ситаель". При этом фирма не проводила прописанных в контрактах работ, но получала деньги. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

При обыске в доме Сергея Овчинникова, проводившемся в рамках этого дела, оперативники нашли 1 млн руб. и изъяли ключ от банковского сейфа, в котором тот хранил еще 8,5  млн руб., 110 тыс. евро, 23 тыс. долларов и 170 золотых монет. При этом официально Овчинников за последние 7 лет заработал немногим более 22 млн рублей.

Деньги и монеты Овчинников смог забрать сразу после обыска и последовавшего допроса, сообщив работникам банка, что потерял ключ от сейфа.

Кроме того, правоохранителей заинтересовал диплом ветеринарного врача, полученный Овчинниковым всего за год и четыре месяца учебы в Ульяновской сельхозакадемии без отрыва от работы в должности завлабораторией Безымянского рынка.

В подведомственных департаменту учреждениях следователи также нашли нарушения, среди которых, в частности, были трудоустройство родственников и выдача свидетельств о годности продукции без проведения исследований.

Исполняющий обязанности руководителя департамента пока не назначен.

По данным сайта департамента, ему подведомственны три ГБУ – Самарская областная ветеринарная лаборатория, Самарское ветеринарное объединение, Новокуйбышевская городская станция по борьбе с болезнями животных. В региональной системе ветеринарно-санитарного контроля задействовано около 1,5 тыс. человек. Лаборатории оборудованы на почти 60 рынках, также контроль осуществляется на около 600 предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

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