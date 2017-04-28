Сервис "Электронное ЖКХ" станет обязательным для всех участников рынка с 1 июля

На федеральном уровне создается государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Работавший ранее в Самарской области подобный сервис, после принятия федерального закона, будет интегрирован в общероссийский портал. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.
"Система создается, и 1 июля должен состояться ее полномасштабный запуск. В ГИС ЖКХ все ресурсоснабжающие, управляющие компании, ТСЖ будут обязаны передавать информацию о начислениях за квартплату. А человек в своем личном кабинете, зайдя на него через портал "Госуслуги", сможет их может посмотреть, оплатить, проанализировать, сравнить с другими месяцами, передать данные приборов учета", — отметил он.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(