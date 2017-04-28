Сервис "Электронное ЖКХ" станет обязательным для всех участников рынка с 1 июля

На федеральном уровне создается государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Работавший ранее в Самарской области подобный сервис, после принятия федерального закона, будет интегрирован в общероссийский портал. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

"Система создается, и 1 июля должен состояться ее полномасштабный запуск. В ГИС ЖКХ все ресурсоснабжающие, управляющие компании, ТСЖ будут обязаны передавать информацию о начислениях за квартплату. А человек в своем личном кабинете, зайдя на него через портал "Госуслуги", сможет их может посмотреть, оплатить, проанализировать, сравнить с другими месяцами, передать данные приборов учета", — отметил он.