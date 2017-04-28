16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело водителя Land Cruiser, угрожавшего пистолетом другому автомобилисту, ушло в суд В связи с хищением денег в тольяттинской УК "Небо" возбуждено уголовное дело Дело о заказчике убийства Олега Дергилева приостановлено Вячеслава Шимкевича, осужденного самарским судом за хищение имущества у "Томскнефти", экстрадируют в Россию У ревнивца, расстрелявшего жену, изъяли незарегистрированное оружие, которое он "нашел в лесу"

Преступления Происшествия

Дело водителя Land Cruiser, угрожавшего пистолетом другому автомобилисту, ушло в суд

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати

В Самаре начинается судебный процесс по обвинению 37-летнего Ойбека Махкамова в умышленном повреждении чужого имущества, в открытом хищении чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в незаконном обороте оружия и угрозе убийством, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Промышленного района Юлия Заикина.

Как пояснила помощник прокурора, уроженец Таджикистана, а с 2011 года гражданин России Махкамов обвиняется в том, что 24 декабря 2016 г. у дома № 8 "б" по Заводскому шоссе разбил стекло автомобиля, за рулем которого находился 27-летний житель Чапаевска Евгений Ш. с женой и знакомым, угрожал пистолетом, избил водителя, похитил золотую цепочку и уехал.

Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По словам Юлии Заикиной, Махкамов был задержан 15 февраля этого года, когда управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, ехал с пассажиром по ул. Вятской. Стражи порядка остановили автомобиль и изъяли из багажника сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу охотничьими патронами и боеприпасы к нему.

Кстати, пассажир Махкамова тогда попытался скрыться, но полицейские задержали его и изъяли пять паспортов граждан иностранных государств.

К какой ответственности был привлечен пассажир, неизвестно, а вот Махкамов был взят под арест и позже ему предъявили обвинение.

Первое заседание по делу Махкамова назначено на 5 мая.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Макхамов начинал в Самаре как индивидуальный предприниматель, торговал овощами и фруктами. Сейчас он числится владельцем двух строительных компаний - ООО "Волгатрансальянс" и ООО "Монолит-Строй".

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало: 433
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 26 апреля 2017 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30