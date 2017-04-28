Дело водителя Land Cruiser, угрожавшего пистолетом другому автомобилисту, ушло в суд

В Самаре начинается судебный процесс по обвинению 37-летнего Ойбека Махкамова в умышленном повреждении чужого имущества, в открытом хищении чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в незаконном обороте оружия и угрозе убийством, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Промышленного района Юлия Заикина.

Как пояснила помощник прокурора, уроженец Таджикистана, а с 2011 года гражданин России Махкамов обвиняется в том, что 24 декабря 2016 г. у дома № 8 "б" по Заводскому шоссе разбил стекло автомобиля, за рулем которого находился 27-летний житель Чапаевска Евгений Ш. с женой и знакомым, угрожал пистолетом, избил водителя, похитил золотую цепочку и уехал.

Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По словам Юлии Заикиной, Махкамов был задержан 15 февраля этого года, когда управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, ехал с пассажиром по ул. Вятской. Стражи порядка остановили автомобиль и изъяли из багажника сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу охотничьими патронами и боеприпасы к нему.

Кстати, пассажир Махкамова тогда попытался скрыться, но полицейские задержали его и изъяли пять паспортов граждан иностранных государств.

К какой ответственности был привлечен пассажир, неизвестно, а вот Махкамов был взят под арест и позже ему предъявили обвинение.

Первое заседание по делу Махкамова назначено на 5 мая.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Макхамов начинал в Самаре как индивидуальный предприниматель, торговал овощами и фруктами. Сейчас он числится владельцем двух строительных компаний - ООО "Волгатрансальянс" и ООО "Монолит-Строй".