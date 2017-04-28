В пятницу, 28 апреля, накануне праздника Весны и Труда губернатор Николай Меркушкин наградил победителей региональных трудовых конкурсов "Профессионал года". Дипломы и памятные ленты губернатор вручил 64 номинантам по 10 направлениям. Также лучшие по профессии получили единовременные выплаты в 60 тыс. рублей.

Николай Меркушкин: "Человека труда нужно уважать и создавать ему все условия для созидания"

Решение о чествовании победителей профессиональных конкурсов накануне Дня Весны и Труда было принято по инициативе Николая Меркушкина в 2013 г. в целях укрепления авторитета рабочих профессий. Поддержка и справедливая оценка труда специалистов, которые своим трудом и достижениями поднимают престиж губернии и страны, стала одним из приоритетов региональной политики.

В нынешнем году церемония прошла в пятый раз. "Это стало традицией и неотъемлемой частью работы по изменению отношения общества к человеку труда, - обратился к присутствующим Николай Меркушкин. - Без "золотых рук", без мастеров с большой буквы общество не может развиваться. Человека, который работает, нужно уважать и создавать ему все условия для созидания".

Губернатор подчеркнул: мастеров своего дела необходимо поддерживать и морально, и материально, чтобы они чувствовали - их труд, нередко тяжелый, обществу необходим.

Николай Меркушкин также напомнил, что в регионе лучшим мастерам, бригадирам, которые не менее 25 лет достойно и качественно трудятся на одном предприятии, вручается государственная награда Самарской области - почетный знак "Трудовая слава". Также в последние годы значительно расширился список региональных почетных званий - сейчас в регионе их 57.

Все это делается, сказал глава региона, в том числе для того, чтобы молодежь видела заслуженных людей, впитывала их дух и в будущем становилась по их примеру профессионалами своего дела.

"Воспитать достойное поколение, желающее трудиться честно и добросовестно, - задача непростая, но мы все для этого делаем", - сказал Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что в Самарской области всегда был сильный рабочий класс и даже в самые сложные для страны времена он не исчез, а только укрепился.

Глава региона особо отметил, что Самарская область по важнейшему экономическому показателю - занятости населения - находится на 6-м месте в России, а в ПФО мы - безоговорочные лидеры: у нас самый низкий уровень безработицы.

"Мы можем добиваться хороших результатов в разных отраслях - авиакосмической, металлургической, автомобилестроении, химической и нефтехимической отраслях. Есть все возможности двигаться вперед", - заверил Николай Меркушкин.

Перед церемонией награждения он пригласил всех "Профессионалов года" прийти на первомайскую демонстрацию и возглавить колонну, которая пройдет от ул. Ленинградской до ул. Полевой. "Вы будете главными действующими лицами шествия, чтобы все поняли: человек труда - основа государства", - резюмировал губернатор.

Заслуженные награды из рук губернатора сегодня получили люди, чей ежедневный, пусть и не всегда заметный труд делает нашу жизнь лучше. Памятные ленты и дипломы получили лучший в регионе слесарь, токарь, сантехник, дворник, фельдшер, медсестра, комбайнер, тракторист, спортсмен, тренер и профессионалы в других областях.

Каждый из награжденных благодарил губернатора и правительство за внимание к человеку труда, а общее мнение озвучила "Лучший работник культурно-досуговых учреждений", директор Кинельского дома культуры Анжелика Власова.

"В преддверии больших праздников сегодня в нашей жизни появился еще один. Хочу поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда, ведь это не личная победа - за каждым из нас стоит коллектив. От имени работников культуры Кинельского района хочу выразить признательность и благодарность за ваше внимание, понимание и поддержу - и моральную, и материальную - нашей отрасли. Вы открыли перед нами новые горизонты, и мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Заверяю: работники культуры вместе с вами, и мы поддержим все ваши начинания и проекты", - сказала Анжелика Власова.

После того как каждый получил заслуженную награду, губернатор сказал: "Сегодня я радуюсь за каждого из вас. Ваше отношение к профессии бесценно. Скатерти-самобранки не существует - все достигается трудом, трудом профессиональным. Искренне желаю вам новых успехов!"