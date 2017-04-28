Прокуратура: руководителя управления администрации Самары уволили после коррупционного нарушения

В пятницу, 28 мая, в прокуратуре Самарской области сообщили о последних итогах борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства.

В частности, среди итогов работы ведомства прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Елена Морозова назвала увольнение руководителя управления финансового контроля при департаменте финансов администрации Самары Дмитрия Яковенко.

По словам Морозовой, сотрудники самарской городской прокуратуры заметили, что Яковенко был президентом национального института профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов. А совмещать такую должность с муниципальной службой нельзя. После представления прокуратуры Яковенко был уволен по собственному желанию. Но формулировкой "по собственному желанию" в ведомстве остались недовольны.

"Представитель работодателя, приняв решение об увольнении сотрудника "по собственному желанию", допустил неприменение к нему наказания, в результате был нарушен принцип неотвратимости наказания за совершенное коррупционное нарушение, — отметила Морозова. — В связи с выявленными нарушениями прокуратура Самары внесла главе города еще одно представление, по результатам рассмотрения которого один человек привлечен к дисциплинарной ответственности".

Среди увольнений из-за нарушений антикоррупционного законодательства Морозова также назвала лишение должностей трех руководителей госучреждений здравоохранения. Речь идет о бывших главврачах ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" (Пивоваров), ГБУЗ СО "Сызранская центральная райбольница" (Маклаков) и ГБУЗ "Тольяттинская детская горбольница № 1" (Вишнякова). Все они заключали контракты с организациями, учредителями которых являлись их родственники.

Всего за отчетный период (2016 год) сотрудники прокуратуры в Самарской области выявили 667 нарушений, связанных с неисполнением служащими обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством. Из них 577 фактов предоставления должностными лицами недостоверных сведений о доходах. 404 должностных лица после представлений прокуратуры привлечены к ответственности.

В ведомстве напоминают: через два дня, то есть 30 апреля, заканчивается срок подачи сведений о доходах и имуществе для государственных и муниципальных служащих. В ведомстве отмечают, что законодатель разрешил в течение месяца после этой даты уточнить какие-то сведения. Позже сотрудники прокуратуры возьмутся за новые проверки.