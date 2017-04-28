Короткое замыкание электропроводки послужило причиной эвакуации воспитанников детсада в Самаре

В пятницу, 28 апреля, в 14:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в детском саду на 18-м км Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайной службе уточнили, что до приезда пожарных представители администрации учреждения вывели всех детей из здания на улицу.
На месте происшествия пожарными установлено, что в прачечной детского сада произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.
Поскольку возгорания не было и опасность его возникновения отсутствовала, пожарные уехали.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора