Короткое замыкание электропроводки послужило причиной эвакуации воспитанников детсада в Самаре

В пятницу, 28 апреля, в 14:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в детском саду на 18-м км Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайной службе уточнили, что до приезда пожарных представители администрации учреждения вывели всех детей из здания на улицу.

На месте происшествия пожарными установлено, что в прачечной детского сада произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

Поскольку возгорания не было и опасность его возникновения отсутствовала, пожарные уехали.