Пожилой водитель погиб в Нефтегорском районе, врезавшись в металлический забор

В Нефтегорском районе 27 апреля в ДТП погиб пожилой автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:30 на 24 км дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка 75-летний водитель ВАЗ-21013, двигавшийся в направлении с. Дмитриевка, не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в металлический забор.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

В связи с аварией ведется проверка. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза.