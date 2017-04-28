Пожилой водитель погиб в Нефтегорском районе, врезавшись в металлический забор

В Нефтегорском районе 27 апреля в ДТП погиб пожилой автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:30 на 24 км дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка 75-летний водитель ВАЗ-21013, двигавшийся в направлении с. Дмитриевка, не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в металлический забор.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
В связи с аварией ведется проверка. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.