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ДТП Происшествия

Пожилой водитель погиб в Нефтегорском районе, врезавшись в металлический забор

НЕФТЕГОРСК. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе 27 апреля в ДТП погиб пожилой автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 8:30 на 24 км дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка 75-летний водитель ВАЗ-21013, двигавшийся в направлении с. Дмитриевка, не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в металлический забор.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

В связи с аварией ведется проверка. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза.

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Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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