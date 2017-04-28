Три человека пострадали при столкновении Volkswagen и Mitsubishi на трассе Самара — Волгоград

В четверг, 27 апреля, в 12:30, на 41 км дороги Самара — Волгоград 24-летний водитель Volkswagen Passat, поворачивая налево, столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 51-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, парень, управлявший Volkswagen, нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и 25-летняя пассажирка Mitsubishi.