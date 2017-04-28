Пансионат стал для молодых инвалидов вторым домом

К сожалению, никто не застрахован от несчастий. И если случается беда, очень важно, чтобы рядом оказались заботливые люди.

Забота и душевность

Готовясь войти на территорию такого учреждения, можно ожидать разного — специфика психоневрологического интерната настораживает. Но едва перешагнув его порог, оказываешься в мире особенных, но очень доброжелательных, трудолюбивых и талантливых людей.

Пансионат расположен в Приволжском районе, в селе Спасское. Просторная территория даже пасмурным апрельским днем выглядит ухоженной и опрятной. Аккуратные клумбы в идеальном порядке. Не сразу верится, что все это сделано руками ребят — именно так называют здешних проживающих. Им от 18 до 45, все они очень разные — со своими характерами, привычками, симпатиями, но объединяет их одно — жизнь в удивительном коллективе, которым шестой год руководит Е. В. Удовенко.

Предшествовал ее назначению на эту должность десятилетний опыт работы в реабилитационном центре для детей-сирот "Солнечный лучик". Сегодня в стенах пансионата и центра реализуется множество интересных проектов. Поначалу не верится, но лишь до того момента, пока своими глазами не увидишь идеально выполненную вышивку крестом, забавные мягкие игрушки, связанную крючком шаль для любимого директора, чтобы не замерзла в мороз, потрясающие работы из соломки, аппликации и панно. И это лишь малая часть того, чему смогли научиться здесь люди с непростыми судьбами.

"Конечно, все это — результат кропотливой работы нашего коллектива, — с благодарностью и гордостью говорит директор. — Если человек отдает ребятам часть себя — он с нами надолго". Такой выбор сделал психолог В. А. Сопелкин и целая команда других сотрудников пансионата.

Прикладное творчество

Впрочем, рукоделие и прикладное творчество — это далеко не все. В теплое время года ребята раз в неделю выезжают в Самару прогуляться по парку им. Гагарина, путешествовали они по Волге в Ширяево, в Казань, регулярными для них стали велопробеги и посещение театра. В середине мая команда пансионата по мини-футболу отправляется в Нижний Новгород, а предыдущий кубок необычные спортсмены привезли из Санкт-Петербурга. Есть среди ребят и певцы, и артисты — участие в творческих конкурсах, фестивалях и спортивных турнирах давно стало для них привычным. В планах у инициативного руководителя — новый спортзал, мини-типография и много других задумок.

Застать ранним утром группу ребят вместе с директором и сотрудниками за прополкой грядок — дело обычное, ведь трудотерапия — это основной метод безмедикаментозного удержания заболеваний в состоянии ремиссии.

Трудотерапия

"Да, они другие, но мы стремимся создать для ребят условия, максимально приближенные к полноценной, активной, интересной жизни", — говорит Е. В. Удовенко. С ее приходом поворотным шагом для пансионата стала ориентация на открытость для общества. "Те ребята, у кого нет противопоказаний, самостоятельно выходят за территорию, помогают односельчанам по хозяйству — кому забор поправить, кому грядку прополоть. Жители благодарят их. А некоторые фермеры привлекают их к сбору урожая, фасовке продукции, сборке картонных коробок, другим несложным работам", — рассказывает руководитель.

Организована трудовая занятость и для маломобильных проживающих — в посевной сезон они тоже помогают фермерам, изготавливая бумажные стаканчики для рассады, выполняют посильную работу по уборке территории учреждения.

Примечательно, что пансионат открыт и для гостей — недавно здесь отметили Международный день театра. В гости к ребятам приезжал детский театр "На ладони" из новокуйбышевской школы искусств "Лира" — встреча стала незабываемой для всех.

К сожалению, не все постояльцы в пансионате способны вести такой активный образ жизни. Среди них есть и те, кому нужен круглосуточный уход. Но и к ним относятся с заботой и вниманием. А недавно в селе Новоспасском при поддержке администрации района было открыто новое отделение пансионата для тяжелых пациентов, но и такое прибавление в "семействе" директору тоже по силам.

Невозможно простыми словами передать эмоции, которые испытываешь, общаясь с этими уникальными людьми — директором, коллективом, самими ребятами. Но уходя, уносишь в душе что-то необычайно светлое и пронзительно искреннее, такое, чего раньше никогда не чувствовал.

Е. В. Удовенко, директор Приволжского молодежного пансионата:

— Главное правило нашей жизни состоит в том, что мы обязательно должны трудиться. Мы всегда готовы помочь в подготовке любого праздника, в уборке и благоустройстве территории. Сами выращиваем овощи на четырех гектарах земли, но вовсе не ради продуктов, а чтобы использовать возможность совместного труда.