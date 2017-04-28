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Муниципалитеты Власть и политика

Жители Приволжья участвуют в благоустройстве родного села

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сельское поселение Приволжье включает в себя три населенных пункта — села Приволжье, Аннино и Федоровку. Здесь живет 8 тысяч человек — треть населения района. Приволжье с виду похоже на уютный поселок городского типа: двухэтажные и трехэтажные дома, аккуратные улицы, магазины, симпатичные парки, благоустроенный частный сектор.

Фото: Фото предоставлено автором

Всем миром

Вся работа местных властей нацелена на повышение качества жизни людей. В первую очередь это, конечно, касается благоустройства. Когда начинали наводить порядок, никто и не предполагал, что эта в общем-то скромная работа будет высоко оценена. Между тем, кроме реальной пользы для поселения — чистоты и порядка на улицах — результаты этой кропотливой работы получили официальное признание. Три раза поселение участвовало в конкурсе на самый благоустроенный населенный пункт губернии и занимало призовые места. Как рассказал глава поселения Н. Н. Богомолов, поначалу на победу даже не рассчитывали. "Мы просто показали те условия, в которых живем, ничего не приукрашивая. И когда внезапно оказались в числе победителей, многие жители села поняли, что их работа на благо родной земли не напрасна", — рассказывает Н. Н. Богомолов. Первая победа в областном конкурсе принесла поселению 700 тысяч рублей. И, конечно, они были направлены на дальнейшее благоустройство Приволжья. Благодаря этим средствам старый поселковый парк получил вторую жизнь, стадион — ограждение и раздевалки, а сельчане — благоустроенные места отдыха. На приведение территории в порядок была направлена и следующая субсидия, полученная за призовое место в конкурсе. "Мы как раз готовились к 70-летию Победы, закладывали новый парк, так что эти средства пришлись очень кстати. Времени было немного, нужно было успеть к 9 Мая, поэтому в устройстве парка участвовали все сельчане — и школьники, и ветераны, и бизнес, и организации. Кто-то сделал забор, кто-то перенес электрические сети, кто-то привез грунт, кто-то выделил механизмы, кто-то поставил ворота, кто-то посадил деревья — и в короткие сроки все успели", — рассказывает Н. Н. Богомолов.

Заниматься благоустройством родного села для приволжцев стало доброй традицией. Когда после работ по укреплению берега все подходы к Волге оказались закованы в бетон и бут, администрация поселка откликнулась на просьбы жителей и организовала работу по устройству места для купания. Через месяц-полтора на берег завезли около 700 тысяч кубометров чистого речного песка, сделали настил, огородили зону отдыха, кто-то сделал раздевалки, кто-то — грибок от солнца, кто-то — скамеечки и контейнеры для мусора. "Такая совместная работа на общее благо затягивает. И люди начинают больше ценить то, в чем сами принимают участие. Коллективное наведение порядка очень важно для воспитания подрастающего поколения", — говорит Н. Н. Богомолов.

Не сидеть сложа руки

Одна из главных забот руководства поселения — дороги. В минувшем году немало сделано для улучшения их качества. Отремонтирован участок автодороги по улице Строителей от перекрестка с ул. Специалистов до пересечения с ул. 50-летия Октября. Такая же работа проведена на автодороге на ул. Волжской. За счет средств поселения и поддержки спонсоров из числа областных дорожных организаций привели в надлежащее состояние

1,5 км автодороги на ул. Аксакова и Лермонтова. Приложили усилия к улучшению качества дороги, ведущей к детсаду "Волна". Своевременно, еще в мае, на всех улицах выполнили ямочный ремонт дорог на площади 367 кв. метров.

В планах на 2017 год — продолжение ремонта, увеличение сети тротуаров, а также внутриквартальных дорог. На очереди — ремонт сети уличного освещения, замена части светильников на энергосберегающие.

Не менее важная работа связана с вывозом мусора, обрезкой деревьев, устройством детских площадок. На сегодняшний день село обеспечено площадками и контейнерами для сбора мусора, который регулярно вывозится. Практически в каждом дворе установлены детские площадки. "Мы постоянно контактируем с жителями, слышим их просьбы и обращения. И в первую очередь идем навстречу тем, кто не сидит сложа руки, не ждет, что администрация придет и все сделает, а сам готов проявить инициативу, помочь, принять участие в благоустройстве своего дома и территории вокруг", — говорит Н. Н. Богомолов.

Барыня-картошка

Сельская администрация, да и сами сельчане стараются, чтобы жить в Приволжье было не только комфортно, но и интересно. Приветливые приволжцы с удовольствием принимают гостей областного фестиваля "Злат венец" в старинной Самаринской усадьбе, который получил здесь прописку. И льется народная песня над Волгой, звучат мелодии разудалых русских танцев. Поражает красотой костюмов, разнообразием номеров и районный фестиваль национальных культур. Но, пожалуй, наибольшей популярностью у сельчан и гостей Приволжья пользуется традиционная осенняя ярмарка "Барыня-картошка", которая сочетает в себе бойкую торговлю картошкой всех возможных сортов и яркую концертную программу, народные гулянья, познавательные викторины и конкурсы картофельных блюд.

Н. Н. Богомолов, глава сельского поселения Приволжье:

— Вся наша работа подчинена единственной цели: сохранить и улучшить качество жизни людей, сделать условия их труда и быта достойнее, удобнее, комфортнее.

Думаю, что активная позиция приволжцев в этом деле — половина успеха.

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