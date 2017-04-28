Женщине, похитившей более 15 млн руб. со счетов детей-сирот, не удалось добиться смягчения наказания

Самарский областной суд отказал в смене наказания на более мягкое Екатерине Матвиенко, осужденной за хищения денег с банковских счетов детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В марте 2014 г. суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", а именно в хищении денег детей-сирот — более 15 млн руб., хранившихся на банковских счетах.

Адвокат Матвиенко, находящейся в колонии — поселении, обратился в суд с ходатайством о замене ей неотбытой части срока более мягким видом наказания — исправительными работами. Однако при этом защитник не учел, что женщина не предпринимала никаких попыток возместить многомиллионный ущерб, а заработанные в исправительных учреждениях средства она потратила на личные нужды.

Несмотря на это Советский районный суд Самары 12 января 2017 г. ходатайство адвоката удовлетворил и смягчил женщине наказание.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области не согласился с таким решением и подал апелляционное представление в областной суд. Вышестоящая инстанция поддержала прокурора и отменила решение районного суда.