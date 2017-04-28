С 1 мая лимит по транспортной карте для льготников составит 60 поездок в месяц

В пятницу, 28 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел совещание по вопросу льготных перевозок в общественном транспорте. По итогам совещания было принято итоговое решение о числе поездок по льготной транспортной карте — с 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц.

В обсуждении этой актуальной для Самары темы приняли участие председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, министр управления финансами регионального правительства Сергей Кандеев, министр транспорта Иван Пивкин, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, глава Самары Олег Фурсов.

Напомним, с 1 февраля этого года количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено 50-ю в месяц. Главная цель отмены "безлимита" — пресечение "серых" схем вывода бюджетных средств.

В течение трех месяцев несколькими министерствами и ведомствами областного правительства, городской администрацией Самары велся детальный мониторинг и анализ ситуации, связанной с льготными перевозками. С февраля по апрель профильные министры, депутатский корпус, члены общественной палаты провели десятки встреч с ветеранскими организациями, пенсионерами, и именно мнение населения легло в основу принятого сегодня решения.

Стоит отметить, что в ходе переходного периода, который заканчивается 1 мая, было выявлено, что установленный лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников, тех же, кто перешел барьер в 60 поездок в апреле, всего 132 человека. Таким образом, абсолютное большинство укладывается в диапазон 50-60 поездок.

По предварительным расчетам, решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330 млн рублей. Как отметил Николай Меркушкин, источником покрытия этих расходов станет, в первую очередь, сокращение на затрат на государственное управление.

В ходе совещания было принято еще одно важное решение. Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу для прохождения лечения, реабилитации, учебы и работающих пенсионеров, число поездок может быть увеличено. Дополнительное число поездок будет предоставляться по заявительному принципу.

Особое внимание будет уделено и пресечению возникновения коррупционных схем с использованием льготных транспортных карт. Как сообщила Марина Антимонова, в ходе трехмесячного мониторинга были задержаны несколько кондукторов, которые "накручивали" число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Были зафиксированы случаи передачи карты пенсионеркой своему сыну-кондуктору, некоторые кондукторы использовали свои личные транспортные карты.

По поручению Николая Меркушкина будут сформированы специальные контрольные группы, которые в ежедневном режиме, непосредственно во время поездок в общественном транспорте, будут заниматься мониторингом ситуаций, связанных с использованием льготных транспортных карт.

Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного "проездного". В случае, если злоупотребления будут зафиксированы у транспортной компании, речь может идти об отзыве лицензии.

Планируется, что 2 мая Иван Пивкин и Марина Антимонова проведут специальный брифинг для журналистов, где разъяснят новый порядок льготных перевозок на общественном транспорте.