16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 мая лимит по транспортной карте для льготников составит 60 поездок в месяц Николай Меркушкин: "Мы должны делать максимум возможного для защиты интересов человека-труженика" Николай Меркушкин: "Человека труда нужно уважать и создавать ему все условия для созидания" Николай Меркушкин: "Если работы по реконструкции дорожной сети Самары будут отставать от графика, подрядчиков отстранят от продолжения работ" Николай Меркушкин вручил "Учителю года Самарской области-2017" Владимиру Пономаренко ключи от автомобиля

Губернатор Власть и политика

С 1 мая лимит по транспортной карте для льготников составит 60 поездок в месяц

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 17
Версия для печати

В пятницу, 28 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел совещание по вопросу льготных перевозок в общественном транспорте. По итогам совещания было принято итоговое решение о числе поездок по льготной транспортной карте — с 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц.

Фото: Андрей Савельев

В обсуждении этой актуальной для Самары темы приняли участие председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, министр управления финансами регионального правительства Сергей Кандеев, министр транспорта Иван Пивкин, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, глава Самары Олег Фурсов.

Напомним, с 1 февраля этого года количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено 50-ю в месяц. Главная цель отмены "безлимита" — пресечение "серых" схем вывода бюджетных средств.

В течение трех месяцев несколькими министерствами и ведомствами областного правительства, городской администрацией Самары велся детальный мониторинг и анализ ситуации, связанной с льготными перевозками. С февраля по апрель профильные министры, депутатский корпус, члены общественной палаты провели десятки встреч с ветеранскими организациями, пенсионерами, и именно мнение населения легло в основу принятого сегодня решения.

Стоит отметить, что в ходе переходного периода, который заканчивается 1 мая, было выявлено, что установленный лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников, тех же, кто перешел барьер в 60 поездок в апреле, всего 132 человека. Таким образом, абсолютное большинство укладывается в диапазон 50-60 поездок.

По предварительным расчетам, решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330 млн рублей. Как отметил Николай Меркушкин, источником покрытия этих расходов станет, в первую очередь, сокращение на затрат на государственное управление.

В ходе совещания было принято еще одно важное решение. Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу для прохождения лечения, реабилитации, учебы и работающих пенсионеров, число поездок может быть увеличено. Дополнительное число поездок будет предоставляться по заявительному принципу.

Особое внимание будет уделено и пресечению возникновения коррупционных схем с использованием льготных транспортных карт. Как сообщила Марина Антимонова, в ходе трехмесячного мониторинга были задержаны несколько кондукторов, которые "накручивали" число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Были зафиксированы случаи передачи карты пенсионеркой своему сыну-кондуктору, некоторые кондукторы использовали свои личные транспортные карты.

По поручению Николая Меркушкина будут сформированы специальные контрольные группы, которые в ежедневном режиме, непосредственно во время поездок в общественном транспорте, будут заниматься мониторингом ситуаций, связанных с использованием льготных транспортных карт.

Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного "проездного". В случае, если злоупотребления будут зафиксированы у транспортной компании, речь может идти об отзыве лицензии.

Планируется, что 2 мая Иван Пивкин и Марина Антимонова проведут специальный брифинг для журналистов, где разъяснят новый порядок льготных перевозок на общественном транспорте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда

Торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда

Губернатор наградил победителей региональных трудовых конкурсов "Профессионал года"

Губернатор наградил победителей региональных трудовых конкурсов "Профессионал года"

В самарской филармонии подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2017"

В самарской филармонии подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30