"Особым" детям нужна полноценная социализация

27 апреля на базе школы № 37 в Самаре состоялась IV Городская научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: опыт и перспективы", которую посетило более 150 специалистов: психологов, педагогов, логопедов, дефектологов.

Организаторами выступили департамент образования администрации Самары, МБОУ ОДПО "Центр развития образования городского округа Самара" и МБУ ДО "Психолого-педагогический Центр "Помощь" г. о. Самара.

По данным статистики, предоставленными образовательными учреждениями, в Самарской области насчитывается 16543 ребенка с ОВЗ дошкольного возраста. Из них детей-инвалидов — 1040. 2658 дошкольников относятся к категории детей, не имеющих статуса ребенка с ОВЗ, но требующих специальных психолого-педагогических условий сопровождения.

Об инклюзивном образовании заговорили в 2012 году, когда был принят новый Закон об образовании, предоставляющий возможность обучаться детям с особенными возможностями здоровья (ОВЗ) в обычных детских садах и школах. Программа медленно внедряется из-за того, что родители большинства школьников не готовы видеть в классах таких деток, а педагоги не знают, как правильно их обучать.

"Мы не можем сказать, что у нас очень хорошо развит сектор инклюзивного образования, — говорит Вера Халаева, руководитель управления обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений и организационной работы департамента образования города Самары. — Потому что наши учителя пока не владеют технологиями и психологически не готовы работать с детьми с ОВЗ. Они никогда этому не учились. Родители понимают, что ребенку нужна социализация, т. к. ему нужно найти свое место в жизни. Этого можно достичь только через обучение с обычными детьми. Сейчас необходимо повышать квалификацию педагогов в этом направлении, массово их обучать. На подобных конференциях с помощью нашего педуниверситета, психолого-педагогических центров мы делимся опытом с педагогами дополнительно к повышению квалификации. Более 50 школ в Самаре за три года было адаптировано под нужды детей-инвалидов: пандусы, подъемники и т. д. Мы готовы их принять".

Сейчас, по мнению специалистов, практически в каждом классе есть ребенок с особенностями развития. Для каждого необходимо написать свою программу обучения и социальной адаптации. Весь учебный процесс ребенка с ОВЗ должны сопровождать психолог, логопед и педагог по лечебной физкультуре. Но не каждая школа или детский сад имеют в штате узких специалистов.

"То, как у нас введено инклюзивное образование — это псевдоинтеграция, — считает Елена Савицкая, профессор, зав. кафедрой возрастной психологии Самарского государственного социально-педагогического университета, — потому что общество не готово к ней и специалистов не хватает. В проблеме инклюзии на самом первом месте стоят не дети и педагоги, а родители. Им надо давать знания о том, что с ними происходит и как с этим справляться. Основное усилие надо направить на помощь семье в выработке стратегии в воспитании и обучении.

Специалисты, вплотную работающие с детьми с ОВЗ и их родителями и пишущие под них программы для инклюзивного обучения, в школах есть пока только в МБУ ДО "Психолого-педагогический центр "Помощь" в Самаре. Директор Татьяна Ушатова постоянно принимает участие в различных конференциях и мероприятиях, применяя новые разработки и передавая свой опыт коллегам. На базе центра работает психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк), которая может не только диагностировать заболевание, но и помочь в адаптации "особенного" ребенка.

"Четвертый год по инициативе центра "Помощь" организовывается эта конференция, — рассказывает Татьяна Ушатова. — 25 и 26 апреля прошли межрегиональная и международная конференции, также посвященные этой тематике. По итогам была принята резолюция, на основе которой я сделала предложение в Губернской думе внести положение на региональном уровне об обязанности родителей проходить ПМПк по настоянию педагогов. Родители боятся диагноза и не идут к специалистам. Хотя, если вовремя помочь ребенку, скорректировать его развитие, он может вырасти вполне адаптированным и даже практически здоровым. Это важно для того, чтобы и мы могли родителей призвать к ответственности за своего ребенка, за его диагноз, за то, чтобы педагоги, психологи, медики оказали ему помощь вовремя".

О том, что инклюзивное образование детей с ОВЗ начинается с работы с родителями, специалисты говорили много. По их мнению, для начала необходимо объяснить им, что иметь "особенного" ребенка в семье — это не позор, а счастье в любом случае. И помочь выйти из состояния "хронической печали". Еще одна ошибка родителей таких детей — гиперопека. Безынициативный, ожидающий чужой помощи и повышенного внимания ребенок не способен прижиться в коллективе, стать успешным среди сверстников. Родители, приводя ребенка с ОВЗ в обычную школу, должны быть готовы работать в тандеме с педагогами и психологами, выполнять рекомендации, принимать активное участие в его судьбе.

Более 50 присутствовавших на конференции участников получили награды победителей и лауреатов городского заочного конкурса для специалистов социально-психологических служб, педагогов-психологов, учителей-логопедов общеобразовательных учреждений Самары за разработку уникальных программ и сценариев родительских собраний.