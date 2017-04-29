Матч "Крылья Советов"-"Оренбург" рассудит Сергей Карасев

Матч 26-го тура Росгосстрах Чемпионата России по футболу, в котором встретятся "Крылья Советов" и "Оренбург", рассудит Сергей Карасев (Москва), сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле главному арбитру будут помогать Антон Аверьянов и Тихон Калугин; резервный судья — Александр Егоров; инспектор — Алексей Румянцев; делегат РФПЛ — Радик Ахмадуллин.

Напомним, встреча команд состоится в понедельник, 1 мая, в 16:30 на стадионе "Металлург" в Самаре.

Отметим, что ранее Сергей Карасев судил 17 матчей с участием "Крыльев Советов". В шести играх самарцы одержали победу, семь — проиграли и четырежды сыграли вничью.