В Самаре ссора между родственниками закончилась поножовщиной

На днях в дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по Самаре поступило сообщение о том, что в одном из домов на ул. Свободы ранен мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По указанному адресу прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. По горячим следам сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого в совершении преступления. Пожилого самарца доставили в дежурную часть.
На месте происшествия сотрудники полиции собрали все необходимые материалы, опросили возможных свидетелей семейного конфликта. Было установлено, что в кухне квартиры, где они оба проживали, мужчины распивали спиртные напитки. После словесной ссоры пенсионер схватил со стола нож и ранил им родственника. 46-летний пострадавший был госпитализирован в одно из городских медицинских учреждений.
В ходе проверки личности задержанного было установлено, что ранее он не попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...