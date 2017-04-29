В Самаре ссора между родственниками закончилась поножовщиной

На днях в дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по Самаре поступило сообщение о том, что в одном из домов на ул. Свободы ранен мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному адресу прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. По горячим следам сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого в совершении преступления. Пожилого самарца доставили в дежурную часть.

На месте происшествия сотрудники полиции собрали все необходимые материалы, опросили возможных свидетелей семейного конфликта. Было установлено, что в кухне квартиры, где они оба проживали, мужчины распивали спиртные напитки. После словесной ссоры пенсионер схватил со стола нож и ранил им родственника. 46-летний пострадавший был госпитализирован в одно из городских медицинских учреждений.

В ходе проверки личности задержанного было установлено, что ранее он не попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.