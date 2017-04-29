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Общество

ФПСО предостерегает "отдельные радикальные силы" от провокаций во время первомайской демонстрации

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федерация профсоюзов Самарской области обратилась к жителям губернии с предостережением от провокационных действий во время первомайской демонстрации. Соответствующее обращение размещено на сайте организации.

В понедельник, 1 мая, в Самаре, впервые с 1990 г. состоится многотысячная первомайская демонстрация в форме шествия трудовых коллективов через площадь им. Куйбышева.

Об участии в мероприятии заявили сотни организаций и предприятий города. Прохождение праздничных колонн будет сопровождаться ярким представлением более 1 тыс. артистов. После завершения демонстрации на площади состоится уникальное спортивно-техническое представление.

Как говорится в релизе, ФПСО приветствует участие в мероприятии различных общественно-политических объединений разделяющих заявленные организаторами цели.

"В тоже время со стороны отдельных радикальных сил, целью которых является дестабилизация внутриполитической ситуации в Самарской области и Российской Федерации, звучат призывы о проведении в период первомайской демонстрации провокационных действий и несогласованных политических акций, примеры которых в Самаре были ранее.

Мы будем совместно с правоохранительными органами решительно пресекать любые попытки провокационных действий, а при наличии признаков их подготовки требовать от их организаторов покинуть место проведения мероприятия", — отмечают в ФПСО.

В этой связи организаторы шествия просят воздержаться от участия в первомайском мероприятии лиц, провокационные действия которых могут помешать десяткам тысяч самарцев достойно провести государственный праздник "День Весны и Труда".

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