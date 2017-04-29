ФПСО предостерегает "отдельные радикальные силы" от провокаций во время первомайской демонстрации

Федерация профсоюзов Самарской области обратилась к жителям губернии с предостережением от провокационных действий во время первомайской демонстрации. Соответствующее обращение размещено на сайте организации.
В понедельник, 1 мая, в Самаре, впервые с 1990 г. состоится многотысячная первомайская демонстрация в форме шествия трудовых коллективов через площадь им. Куйбышева.
Об участии в мероприятии заявили сотни организаций и предприятий города. Прохождение праздничных колонн будет сопровождаться ярким представлением более 1 тыс. артистов. После завершения демонстрации на площади состоится уникальное спортивно-техническое представление.
Как говорится в релизе, ФПСО приветствует участие в мероприятии различных общественно-политических объединений разделяющих заявленные организаторами цели.
"В тоже время со стороны отдельных радикальных сил, целью которых является дестабилизация внутриполитической ситуации в Самарской области и Российской Федерации, звучат призывы о проведении в период первомайской демонстрации провокационных действий и несогласованных политических акций, примеры которых в Самаре были ранее.
Мы будем совместно с правоохранительными органами решительно пресекать любые попытки провокационных действий, а при наличии признаков их подготовки требовать от их организаторов покинуть место проведения мероприятия", — отмечают в ФПСО.
В этой связи организаторы шествия просят воздержаться от участия в первомайском мероприятии лиц, провокационные действия которых могут помешать десяткам тысяч самарцев достойно провести государственный праздник "День Весны и Труда".
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.