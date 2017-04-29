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Преступления Происшествия

Жителя Тольятти жестоко избили в подъезде из-за долга

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 апреля в дежурную часть отдела полиции № 24 УМВД России по городу Тольятти обратилась местная жительница, заявившая, что в подъезде дома по ул. Карла Маркса жестоко избили ее супруга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Опросив соседей и хозяйку квартиры, полицейские выяснили, что накануне к ее мужу пришли двое гостей. Спустя время компания, распивавшая на кухне спиртные напитки, переместилась в подъезд. На лестничной площадке между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из визитеров ногами избил потерпевшего. Оба посетителя быстро скрылись в неизвестном направлении.

Вернувшись в квартиру, хозяин признался жене, что пришедшие требовали у него денежный долг. В полицию и больницу он обращаться не стал.

Ночью сорокалетний мужчина почувствовал себя настолько плохо, что его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики установили, что в результате подъездной драки гражданин получил травмы различной степени тяжести. Он срочно был госпитализирован в одну из городских больниц.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 28-летний житель Ставропольского района Самарской области. Полицейские выяснили, что ранее он был судим за совершение кражи, грабежа и угона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Гражданин задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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