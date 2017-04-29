Жителя Тольятти жестоко избили в подъезде из-за долга

25 апреля в дежурную часть отдела полиции № 24 УМВД России по городу Тольятти обратилась местная жительница, заявившая, что в подъезде дома по ул. Карла Маркса жестоко избили ее супруга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Опросив соседей и хозяйку квартиры, полицейские выяснили, что накануне к ее мужу пришли двое гостей. Спустя время компания, распивавшая на кухне спиртные напитки, переместилась в подъезд. На лестничной площадке между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из визитеров ногами избил потерпевшего. Оба посетителя быстро скрылись в неизвестном направлении.
Вернувшись в квартиру, хозяин признался жене, что пришедшие требовали у него денежный долг. В полицию и больницу он обращаться не стал.
Ночью сорокалетний мужчина почувствовал себя настолько плохо, что его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики установили, что в результате подъездной драки гражданин получил травмы различной степени тяжести. Он срочно был госпитализирован в одну из городских больниц.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 28-летний житель Ставропольского района Самарской области. Полицейские выяснили, что ранее он был судим за совершение кражи, грабежа и угона.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Гражданин задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...