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ДТП Происшествия

В Сергиевском районе в результате ДТП погиб пассажир "десятки"

СЕРГИЕВСК. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, на автодороге М-5 "Урал" в Сергиевском районе в результате ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 11:10 85-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, двигался со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате происшедшего смертельные травмы получил 56-летний пассажир отечественного автомобиля, водители и две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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