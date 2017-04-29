В Сергиевском районе в результате ДТП погиб пассажир "десятки"

В субботу, 29 апреля, на автодороге М-5 "Урал" в Сергиевском районе в результате ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 11:10 85-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, двигался со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 23-летнего молодого человека.
В результате происшедшего смертельные травмы получил 56-летний пассажир отечественного автомобиля, водители и две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.