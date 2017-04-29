В Сергиевском районе в результате ДТП погиб пассажир "десятки"

В субботу, 29 апреля, на автодороге М-5 "Урал" в Сергиевском районе в результате ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 11:10 85-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, двигался со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате происшедшего смертельные травмы получил 56-летний пассажир отечественного автомобиля, водители и две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.